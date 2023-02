Soudan du Sud : le Pape François plaide pour les femmes

Arrivé samedi à la cathédrale Sainte-Thérèse de Juba, au Soudan du Sud, le Pape François a été accueilli par une foule de femmes brandissant des pancartes en faveur de la paix.

Un groupe important de fidèles sont venus à pieds de Rumbek à Juba, pour rencontrer le Pape.

Sœur Orla Treacy, directrice d’une école pour filles, est venue sensibiliser sur l’éducation des femmes :

"Aujourd'hui, lorsque vous observez les chiffres relatifs aux filles, 52 % des jeunes filles de 18 ans vont se marier, ainsi qu'environ 10 % des jeunes filles de 15 ans. Alors qu'il était impossible de scolariser une fille, c'est devenu possible et aujourd'hui, nous rencontrons des filles qui ont vraiment réussi à s'en sortir. La situation évolue, mais les filles doivent encore fournir des efforts considérables. ....Une jeune fille de 22 ans qui va à l'université est un véritable tabou pour une grande partie de la société ; elle est censée se marier, recevoir une dot et contribuer ainsi à la vie de la famille.C'est donc toujours un défi pour les femmes, mais cela change et les jeunes femmes arrivent maintenant avec une vision de ce qu'elles veulent aussi pour leur pays."

Le souverain Pontife aurait supplié les habitants de "protéger, respecter et valoriser" les femmes, durant la messe. Mary Alual, aujourd'hui infirmière, est venue témoigner en faveur de l’école : " Ça a été formidable de venir à l'école parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une grande école et c'était une école de filles, donc au début c'était difficile parce que mes parents ne voulaient pas que j'étudie, mais grâce à Loreto, j'ai été aidée et j'ai pu étudier jusqu'au bout. "

Le pape François a prévenu que l'avenir du Sud-Soudan dépend de la façon dont il traite ses femmes, en soulignant leur situation dramatique dans un pays où les violences sexuelles et les mariages d'enfants sont monnaie courante et où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde.