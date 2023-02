Nigéria : 20e édition de l'événement ARISE Fashion Week

A Lagos, la déesse des défilés, Naomi Campbell ouvrait il y a trois jour la marche de l’événement Arise Fashion Week and Jazz Festival 2023 . Cette Fashion week, qui s’achève, fête son 20e anniversaire.

Les créations des stylistes Africains, hautes en couleurs, couplées à un fond sonores jazz-electro, ont fait vibrer le podium, le thème de cette année était "Future Forward", ou, l’avenir en Marche.

Abasiekeme Ukanireh, styliste pour la collection Éki Kéré a décidé de faire un bond d'un siècle dans le futur :

"La collection que je présente aujourd'hui est ma vision de l'avenir, c'est-à-dire des 100 prochaines années. Avec la crise environnementale que nous vivons aujourd'hui, nous ne faisons que parler de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui pourrait se passer sur le court terme, mais nous ne nous projetons pas vraiment dans ce qui va probablement se passer au cours des 100 prochaines années."

Gracieuses, sophistiquées et audacieusement mises en valeur chaque tenue créé par Joy Meribe sont telles des œuvres d’art ambulantes, les reines du défilé ont séduit avec ces vêtements au style vaporeux et glamour. Joy Ijeoma Meribe, créatrice nigériane basée à Milan, explique sa démarche :

"Je perçois mon style comme étant afropolitain, un mélange d'afro, qui relève de mon héritage culturel, et de métropolitain, qui incarne la mode grand public. Donc, c'est juste une fusion des deux, de l'afro et des tendances actuelles."

L’artiste peintre et styliste renommé, Mokodu Fall a impressionné en intégrant ses peintures à ses créations de mode, véritable tableau d’honneur illustrant les pionniers du développement de la culture africaine :

"Mon message pour cette semaine de la mode Arise 2023 à Lagos, est de montrer la beauté de l'Afrique.

Présenter notre belle Afrique sur la scène internationale, autrement que ce que l’on a l’habitude de voir.

Parce que vous savez, je voyage beaucoup dans le monde entier, et ce que je vois en Afrique m’affecte beaucoup, surtout les scènes de misère et de pauvreté, souvent mal interprétées, mais avec la mode, il est possible de montrer au monde à quel point l'Afrique est belle."

À l'origine, ce festival de musique et de mode se cantonnait à l’échelle du Nigéria.

Aujourd'hui, c'est un moment fort du calendrier mondial de la mode, qui célèbre la culture et le style de toute l'Afrique.