Les Nigérians marchent pour sensibiliser contre le cancer

Comme le reste du monde, on s'est mobilisé au Nigeria dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer. A Abuja ,un groupe a organisé une marche annuelle de sensibilisation de 5km.

Depuis 2015, Pink Blue accueille ce projet, une initiative menée par l'Union internationale de lutte contre le cancer.

Le thème cette année " Combler le déficit en matière de soins" . De nombreux pays en développement ont du mal a avoir suffisamment de personnel médical dans ce secteur de la santé.

Gloria Nwajiogo, présidente du réseau des victimes du cancer au Nigeria explique " nous nous sommes donc engagés à respecter le thème de cette année "combler le fossé des soins" et nous demandons à toutes les parties prenantes du secteur de la santé, au ministère de la santé, aux associations médicales, à toutes les personnes concernées de faire beaucoup plus pour les patients atteints de cancer".

"Chaque année, l'Afrique compte 1,1 million de personnes atteintes du cancer et plus de 7 000 décès sont enregistres. Nous avons donc jugé bon de nous associer au projet Pink Blue pour soutenir et sensibiliser le public." déclare Dupe Olushola. .

Certains survivants du cancer présents à l'événement ont encouragé les autres patients à garder espoir et à respecter les prescriptions médicales, ajoutant que la maladie peut être soignée avec succès.

Violet Tutasi, survivante du cancer; indique avoir survécu à la maladie ces cinq dernières années et être là pour montrer au monde qu'il est possible de vaincre le cancer, quoi qu'il en coûte. Cela donnera de l'espoir aux gens"

Onyekachi Chidinma qui a également vaincu le cancer se souvient de ses appréhensions lorsqu'elle a été diagnostiquée. " j'avais tellement peur, je ne pouvais pas me mêler aux gens, j'étais isolée, mais quand j'ai vu des gens qui avaient survécu et qui travaillaient avec ce groupe de lutte contre le cancer, j'ai été un peu soulagée".

Selon le correspondant d'Africanews Michael Dibie, le Nigeria est l'un des pays du monde où le taux de mortalité par cancer est le plus élevé, avec environ 4 cas sur 5 entraînant la mort.