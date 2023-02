Soudan du Sud : le pape François appelle s'élever contre l'injustice

Le pape François a cherché samedi à consoler le peuple du Soudan du sud encourageant les prêtres et les religieuses à servir leurs ouailles en les accompagnant.

Après les autorités et la société civile la veille, François a rencontré le personnel de l'église, puis des Sud-Soudanais qui ont été contraints de quitter leur foyer en raison des combats, des inondations et d'autres crises.

"Frères et sœurs, pour intercéder en faveur de notre peuple, nous sommes nous aussi appelés à élever la voix contre l'injustice et la prévarication, qui écrasent les personnes et utilisent la violence pour mener des affaires à l'ombre des conflits." a t'il déclaré lors d'une messe la Cathédrale Sainte-Thérèse.

Dans son discours d'arrivée vendredi, François a évoqué le sort des femmes et a demandé qu'elles soient respectées, protégées et promues.

"Nous sommes très heureuses de voir le Pape ici pour nous rendre visite, nous sommes fières." a déclaré Mary Amos.

Joyce Severino Wani s'est dite pour sa part "très heureuse, bien sûr, la venue de notre Pape au Sud Soudan oeuvrant pour la paix, nous sommes très heureux, la famille du Sud Soudan est très heureuse

Rejoint par l'archevêque de Canterbury Justin Welby et le chef presbytérien de l'Église d'Écosse, François cherche à attirer l'attention du monde sur la situation critique du pays.

Vendredi, le pape a prévenu le président Salva Kiir et son ancien rival, aujourd'hui adjoint, Riek Machar, que l'histoire les jugera sévèrement s'ils continuent de traîner les pieds pour mettre en œuvre l'accord de paix signé en 2018.