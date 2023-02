Soudan du sud : sécurité renforcée à Juba avant la visite du pape

Les forces de l’ordre Sud-soudanaise ont renforcé la sécurité dans la capitale en vue de l’arrivée du pape François, vendredi, dernière escale de son pèlerinage de la paix entamé en République démocratique du Congo, mardi.

Quelques heures avant le briefe de leurs commandants, les membres du personnel de sécurité ont couru et dansé dans la cour d'un commissariat de police de Juba, agitant leurs armes en signe de célébration pour se motiver avant cette opération de sécurité de grande envergure.

Le porte-parole des forces de défense populaires du Sud-Soudan, le major général Lul Ruai, a déclaré que plus de 5 000 agents de sécurité seraient déployés autour de Juba pendant la visite du pape.

"Nous avons plus de 5 000 agents de sécurité mis en service actif. Nous les avons informés dans la matinée. Nous avons eu une réunion avec les commandants, après quoi nous sommes venus et avons parlé, nous avons informé les forces de sécurité sur les rôles qu'elles joueront et après un certain temps, peut-être 30 minutes à partir de maintenant, on leur montrera leurs zones de déploiement et ils se déplaceront dans la ville dans une démonstration de force," informe le major général Lul Ruai.

Le pape sera accompagné pendant toute sa visite au Sud-Soudan par Justin Welby, chef de la Communion anglicane mondiale, et par le modérateur de l'assemblée générale de l'Église d'Écosse, Iain Greenshields.

Les conflits persistants dans le pays, à l’instar des combats dans le sud qui ont fait 27 morts jeudi, ont déplacé environ deux millions de personnes et entravé la mise en œuvre d’un accord de paix en 2018, mettant fin à la guerre civile de 2013.

Dans toutes les rues de la capitale, la nouvelle de cette visite orne les panneaux publicitaires, les vêtements et les banderoles. Les routes ont été fraîchement goudronnées et la sécurité a également été renforcée autour des zones résidentielles de la ville.

"Nous avons des forces qui seront dans les zones résidentielles parce que nous nous attendons à ce que les gens sortent, certains criminels, quand les gens sont sortis, les remplacent dans leurs maisons, donc nous allons avoir des patrouilles dans les zones résidentielles pour s'assurer que les maisons sont sûres pendant les célébrations," explique Daniel Justin Boulo Achor, porte-parole du Service national de police du Sud-Soudan.

En juillet, la visite papale avait été annulée en raison d'une affection persistante au genou qui confinait le pape François à un fauteuil roulant.

Le souverain pontife, âgé de 86 ans, a effectué plusieurs visites en Afrique depuis qu'il est devenu pape en 2013, mais il s'agit de sa première visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

Les citoyens et la communauté internationale espèrent que la visite papale dans la jeune nation donnera l'impulsion nécessaire pour mettre fin aux violences et aux conflits armées qui la gangrène depuis bientôt dix an.