RDC : le pape François rencontre les évêques avant de partir pour Juba

Le pape François a rencontré les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, vendredi matin, avant de s'envoler pour le Sud-Soudan.

Lors de cette dernière rencontre en RDC, le souverain pontife a dénoncé les conflits alimentés par le poison de la cupidité, en déclarant que le peuple congolais et le monde entier devraient se rendre compte que l’humain a plus de valeurs que de simples ressources.

L'est du Congo est en proie à des conflits depuis des décennies, en partie dus à la lutte pour le contrôle des gisements de diamants, d'or et d'autres métaux précieux entre le gouvernement, les rebelles et les envahisseurs étrangers.

Après sa rencontre avec les évêques et une cérémonie d'adieu à l'aéroport, le pontife argentin se rendra à Juba, au Sud-Soudan, dévasté par la guerre civile entre 2013 et 2018.

Il sera rejoint par l'archevêque de Canterbury Justin Welby et Lain Geenshields, de l'Église d'Écosse, pour ce qu'ils ont appelé un "pèlerinage de paix".

Dans toutes les rues de la capitale, le logo de cette visite orne les panneaux publicitaires, les vêtements et les banderoles.

Attendu à 15h00 (13h00 GMT), le jésuite argentin rendra une visite de courtoisie au président et aux vice-présidents, puis prononcera un premier discours au palais présidentiel devant les autorités et le corps diplomatique.

Samedi, le pape rencontrera des croyants et des personnes déplacées à l'intérieur du pays et célébrera une prière œcuménique, avant de présider une messe dimanche.

Des centaines de personnes ont afflué à Juba depuis le reste du pays et au-delà. Une soixantaine de jeunes pèlerins ont même parcouru 400 km - certains en sandales - sur les sentiers du pays, prêchant l'unité dans un pays qui compte plus de 60 groupes ethniques.

Quelque 5 000 policiers et soldats supplémentaires ont été déployés dans les rues, ont indiqué les responsables de la sécurité, tandis que le vendredi a été déclaré jour férié dans le pays.

Il s'agit du 40e voyage international du chef de l'Église catholique depuis son élection en 2013, le troisième en Afrique subsaharienne.