CHAN 2022 : l'Algérie et le Sénégal prêts pour le duel

L'Algérie et le Sénégal vont s’affronter samedi 04 janvier lors de la finale du 7e Championnat d'Afrique des Nations.

L'Algérie, pays-hôte, s'est qualifiée pour la finale après avoir battu le Niger 5 - 0, ce qui constitue la plus grande victoire dans ce tournoi depuis 15 ans. Le Sénégal lui a battu Madagascar 1 - 0 et s'est qualifié pour la finale, une première pour le pays.

40 000 personnes sont attendues au Stade Nelson Mandela d'Alger samedi à 20 h 30 heure locale, pour la finale.

"Nous avons affronté le Sénégal à Annaba. C'est une équipe fantastique. Ils jouent bien au football. Ils ont une académie. Mais nous avons aussi une bonne équipe, individuellement et collectivement. Notre objectif est d'appliquer les instructions de notre manager sur le terrain, et j'espère que nous serons la meilleure équipe. L'équipe la plus concentrée gagnera" a déclaré l’attaquant des Fennecs Sofiane Bayazid lors d'une conférence de presse à la veille de la finale.

Les Lions devront affronter des Algériens qui n’ont encaissé aucun but dans cette compétition. Mais pour Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, pas de quoi s'inquiéter : "ils sont prêts".