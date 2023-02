Afrique du Sud : les délestages affectent les services d'urgence

Nicole Morisson est ambulancière dans la ville de Sandton, au nord de Johannesburg, et ici aussi comme partout en Afrique du Sud, les coupures d'électricité mettent à rude épreuve les services d'urgence. Conséquence, les secouristes ont recours à d'autres méthodes.

"Nous avons été appelés dans un hôpital où les générateurs avaient cessé de fonctionner et alors il y avait 18 ambulanciers et neuf patients sous le ventilateur de soins intensifs. Et donc c'était deux paramédicaux par patient et puis neuf d'entre nous, nous avons dû les ventiler manuellement pendant quatre heures, jusqu'à ce que leurs générateurs soient réparés" affirme-t-elle

Ces pannes récurrentes d'électricité en Afrique du Sud mettent en danger la santé des personnes vulnérables. C'est le cas de Jeanette Mahlangu, 85 ans, qui est obligée de se passer de son concentrateur d'oxygène, dont elle a besoin pour respirer. Son réservoir de secours est vide. Les longues heures sans électricité ont rendu le remplissage trop coûteux. Sa fille Dani Mahlangu, avoue avoir peur pour sa mère. En cas de besoin, elle pourrait ne pas être en mesure d'appeler une ambulance dans les plus brefs délais.

"Quand je regarde ma mère, elle est calme, je ne peux rien dire. Mais , j'ai peur. Moi, j'ai peur, je n'aime pas ça."

La compagnie publique d'électricité Eskom applique actuellement le niveau le plus élevé de coupures, à ce stade les ménages et les entreprises sont privés d'électricité jusqu'à 10 heures par jour. Pour diversifier ses sources d'approvisionnement, le pays compte investir dans les énergies renouvelables comme l'éolien ou encore le solaire.