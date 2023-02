Troisième jour de la visite du pape François en RDC

Troisième jour de la visite du pape François en République Démocratique du Congo.

Jeudi, c’est avec les jeunes et les catéchistes que le souverain pontife avait rendez-vous au stade des martyrs de Kinshasa. Des jeunes enthousiastes venus de tous les mouvements catholiques du pays ont accueilli le souverain Pontife.

Une rencontre cruciale dans ce pays de près de 95 millions d’habitants où plus de 65 pour cent des congolais ont moins de 25 ans. C’est d’ailleurs l’un des pays au monde où la population est la plus jeune. Une jeunesse confrontée au manque d'emploi, d'éducation, aux méfaits de la prostitution, de l'alcool, de la drogue, de la malnutrition et d'abandon.

"Le pape c'est un modèle. C'est pour nous une occasion de voir un changement" a déclaré une jeune fille, au stade des martyrs de Kinshasa.

François a prononcé un discours au ton encourageant. Le Pape a exhorté son auditoire à considérer la prière comme étant l’arme la plus puissante qui soit.

"Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux, car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayant au début, mais ils ne laissent ensuite qu’un grand vide intérieur. Pensez à la drogue : tu te caches des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant et à la fin tu te retrouves privé de tout”

Le pape a mis en avant Floribert Bwana Chui, un douanier de 25 ans qui a été enlevé, torturé et tué en juillet 2007 à Goma, dans l'est de la RDC. Il avait refusé, en raison de sa foi catholique, de participer au vaste réseau de corruption qui imposait sa loi dans cette partie du pays.

“Ne laissez pas votre vie se faire emporter par le courant pollué, indignez-vous sans jamais céder aux flatteries, séductrices mais empoisonnées de la corruption" a conclu le saint père.

La visite papale en République Démocratique du Congo prend fin ce vendredi, il est attendu le même jour au Soudan du Sud.