Les pays de la Corne de l’Afrique s’engagent à "détruire" les shebabs

À l’issue du sommet organisé par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud pour lutter contre le groupe islamiste Al-Shabaab, les leaders présents se sont engagés dans un effort final afin de libérer la région de la menace islamiste.

Les leaders des pays de la corne de l'Afrique ont discuté d'une offensive militaire coordonnée contre le groupe lié à Al-Qaida, qui mène une insurrection dans la région depuis plus de 15 ans.

Le Kényan William Ruto, le Djiboutien Ismail Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont participé au sommet organisé par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans la capitale Mogadiscio.

Les dirigeants se sont engagés à poursuivre et à détruire les djihadistes dans leurs bastions du sud et du centre de la Somalie dans une "campagne opérationnelle robuste" impliquant les quatre pays et par "l'armée, la finance et l'idéologie".

Ces derniers mois, l'armée somalienne et les milices claniques locales ont repris des pans de territoire aux militants lors d'une opération soutenue par des frappes aériennes américaines et une force de l'Union africaine connue sous le nom d'ATMIS.

Mais Al-Shabaab contrôle toujours des parties de la campagne d'où ils ont mené de nombreuses attaques de représailles à la fois en Somalie et dans les pays voisins.

Guerre sans merci

Après avoir pris ses fonctions en mai dernier, Mohamud a déclaré une "guerre totale" aux djihadistes, ralliant les Somaliens pour aider à débusquer les membres du groupe djihadiste qu'il a qualifié de "punaises".

Mais les djihadistes, qui ont été chassés de la capitale par les troupes de l'Union africaine en 2011, ont fréquemment riposté à la dernière offensive par des frappes sanglantes.

Bien que chassés de Mogadiscio et des autres grands centres urbains, les Al-Shabaab restent retranchés dans les campagnes et ont continué à démontrer leur capacité à riposter avec une force meurtrière contre des cibles civiles et militaires.

Dans l'attaque la plus meurtrière d'Al-Shabaab depuis le lancement de l'offensive l'année dernière, 121 personnes ont été tuées dans l'explosion de deux voitures piégées au ministère de l'éducation à Mogadiscio en octobre.

La semaine dernière, au moins six personnes ont été tuées lors d'un siège de quatre heures du bureau du maire dans le centre de Mogadiscio par Al-Shabaab, quelques jours après que sept soldats aient été tués dans un camp militaire dans une ville reprise par l'armée.

Le groupe a également été actif récemment de l'autre côté de la frontière, dans l'est du Kenya, qui est un contributeur à l'ATMIS.

La force de l'Union africaine, forte de 20 000 hommes, anciennement connue sous le nom d'AMISOM, a une mission plus offensive que son prédécesseur.

Elle est composée de l'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Kenya, et ses troupes sont déployées dans le sud et le centre de la Somalie.