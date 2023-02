Ghana : Black Star Polo, un programme pour initier les jeunes au water-polo

Un programme ghanéen souhaite favoriser la diversité du water-polo.

Au tout début, juste au moment où une idée audacieuse a commencé à nager vers la réalité, Asante Prince a sorti quelques ballons et casquettes de water-polo devant une poignée d'enfants curieux au Ghana.

Prince a décidé d'essayer une mêlée, mais il n'avait pas de filets. Ils ont donc installé un banc de football de chaque côté de la piscine.

Ce fut l'un des premiers moments de Black Star Polo, un programme aquatique pour les garçons et les filles au Ghana - un véritable projet de passion pour l'énergique Prince, qui est parti à la recherche d'un water-polo qui lui ressemble, et a trouvé tellement plus.

L'Égypte et l'Afrique du Sud sont les seuls pays africains à avoir pratiqué le water-polo masculin aux Jeux olympiques. L'Afrique du Sud est devenue la première équipe féminine du continent à se rendre aux Jeux lorsqu'elle a terminé 10e à Tokyo en 2021.

Au-delà de l'absence relative de ce sport en Afrique, le water-polo se débat avec un manque de diversité depuis des décennies. Même dans ses zones les plus populaires - en Californie aux États-Unis, et dans certaines parties du sud de l'Europe - il y a très peu de joueurs issus de minorités.

C'est pourquoi l'effort de Prince au Ghana - qui comptait environ 80 garçons et filles lors de l'ouverture de la nouvelle saison ce mois-ci à Accra - a attiré l'attention dans certains coins importants du sport.

KAP7, une société qui vend des maillots de bain et d'autres équipements de water-polo, a expédié des buts et d'autres équipements. Les anciens joueurs américains Tony Azevedo et Genai Kerr ont également fait don d'équipements, et l'ancien directeur des hautes performances du Water Polo américain John Abdou a organisé une session de formation Zoom pour les arbitres.