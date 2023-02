RDC : devant un million de fidèles, le Pape François prêche la paix

C’est en milieu d'après-midi que l’avion transportant le saint père est arrivé à l'aéroport international de Kinshasa.

Une dizaine de dignitaires dont le premier ministre Sama Lukonde, autorités civiles et religieuses l’ont rencontré au pied de l’appareil.

C’est dans sa papamobile que le Pape François a été escorté au palais de la Nation où il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi.

Le souverain pontife s’est désolé que le pays, et plus largement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d’exploitation.

"Ce pays et ce continent méritent d’être respectés et écoutés, ils méritent espace et attention: Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique! Cessez d’étouffer l’Afrique: elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin!"

Aux côtés du pape, le président congolais a évoqué les défis auxquels sont confrontés notamment, la sécurité et la préservation de l’environnement.

“L’éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l’efficacité de la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d’espoir, de réconfort, d’affermissement et de fraternité”.

Selon les organisateurs, le Pape François ne se rendra pas dans l'Est du pays où sévit une crise sécuritaire vieille de plus de deux décennies.

C'est donc ici à Kinshasa, loin des tirs et des combats que le souverain pontife lancera son message de paix et de réconciliation avec pour objectif d'apaiser les tensions dans cette partie de la RDC.

Serge KOFFI, Kinshasa, Africanews.