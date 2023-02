Ouganda : Eddy Kenzo, des rues de Kampala aux Grammy Awards

Eddy Kenzo est le premier Ougandais à être nominé pour un prix Grammy de la meilleure performance musicale mondiale. Sa chanson Gimme Love en collaboration avec le chanteur américain Matt B est nominée dans la catégorie meilleure performance musicale mondiale.

Orphelin et sans-abri, Eddy Kenzo avait l’habitude de lutter pour persuader les DJs de jouer ses chansons, mais le premier candidat aux Grammy de l’Ouganda a déclaré que son succès offre l’espoir que même la personne la plus pauvre peut triompher.

Nominé pour un Grammy Award de la meilleure performance musicale mondiale, Kenzo -- dont le vrai nom est Edrisah Musuuza -- a dit que les nouvelles l’ont laissé "sans voix".

« Je ne peux pas exprimer mes sentiments. C’est comme si je rêvais », a déclaré le jeune homme de 33 ans lors d’une interview émouvante dans son atelier de Kampala, la capitale ougandaise.

"Cette nomination devrait donner de l’espoir aux défavorisés", a-t-il déclaré.

"Même les plus pauvres et les plus humbles peuvent le faire... si je l’ai fait, ils peuvent le faire aussi."

Né d’un père ougandais et d’une mère rwandaise dont la famille faisait partie des victimes du génocide de 1994, Kenzo a eu une enfance marquée par la tragédie après avoir perdu ses deux parents malades.

Il n’avait que quatre ans. Lorsque Kenzo était adolescent, il dormait dans les rues de Kampala, souvent affamé.

"J’ai souffert quand j’étais enfant", a-t-il dit.

Son amour du sport et de la musique l’a maintenu et en 2008, il avait rassemblé les fonds pour sortir de la rue et sortir sa première chanson -- _"Yannimba" ("_Trompé moi" en luganda).

Rendre les gens heureux

Mais il a continué à faire face à une bataille difficile, sans soutien financier et les DJ de radio se moquant de ses demandes de jouer ses morceaux sur les ondes.

Deux ans après ses débuts, cependant, il a frappé l’or avec le single "Stamina", qui a grandi pour dominer les ondes et est devenu un incontournable dans les fêtes privées et les discothèques. En 2011, il a remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Pearl of Africa Music Awards.

Son profil mondial a augmenté avec la sortie en 2014 de "Sitya Loss".

"Mon rêve était de rendre les gens heureux, quand quelqu’un danse il ou elle devient heureux, se sent bien, rit, se sent aimé, secoue le stress et oublie les problèmes déprimants du monde," dit-il.

"Je voulais aussi devenir un phare d’espoir pour ceux qui sont dans le désespoir que, indépendamment de leur situation actuelle, n’importe qui peut le faire dans la vie."

Entre-temps, il a remporté plusieurs prix pour son mélange de dancehall et d’afrobeat, dont un Nickelodeon Kids' Choice Award en 2018, un BET Award en 2015 et plusieurs All Africa Music Awards.

Et maintenant il pourrait ramener un Grammy pour "Gimme Love", sa collaboration Luganda-English 2022 avec le musicien américain Matt B, quand les gagnants seront annoncés le 5 février. Il affronte le Nigérian Burna Boy entre autres pour le prix.

"Si je gagne, c’est un honneur pour mes fans, ma culture et tous ceux qui ont touché ma vie," a déclaré Kenzo, qui est impatient d’assister à la cérémonie étoilée à Los Angeles.

Mentorat des musiciens

Malgré son ascension fulgurante, le père de deux enfants n’a pas oublié ses humbles débuts et dit qu’il tient à ouvrir la voie à d’autres comme lui.

En tant que fondateur de Big Talent Entertainment, un studio situé dans un quartier pauvre et densément peuplé de Kampala, il forme et encadre des garçons et des filles des bidonvilles voisins pour développer leur talent musical.

Le jour de la visite de l’AFP, une douzaine d’enfants en pause entre la pratique de la musique et le riz, le bœuf, les légumes verts et le ragoût d’arachide se sont retrouvés sur d’énormes plateaux en métal.

C’est loin du faste et du glamour des Grammys, mais Kenzo s’est dit déterminé à ne pas laisser le succès international le changer. D’une part, il prévoit de continuer à produire de la musique en Luganda, bien que l’anglais offre un public plus large.

"Je veux promouvoir ma culture et mon pays à travers la musique," dit-il.