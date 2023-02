La production audiovisuelle de retour en Afrique de l'Ouest francophone

Nouveau décor pour le deuxième volet du film français Netflix à succès Banlieusards.

Sortit en 2019 sur la plateforme, le film qui met en scène le rappeur français Kerry James, est en plein tournage de sa suite réalisée par Leila Sy, dans cette école entourée de baobabs au Sénégal.

_"J’ai écrit un long-métrage qui s’appelle Banlieusards qui a été diffusé sur Netflix il y a quatre ans et on est ici au Sénégal pour tourner la suite de ce film en deuxième volet." a déclaré l'artiste et acteur français_Kery James, acteur et rappeur français.

La sortie du film est prévue sur Netflix plus tard dans l'année.

Si les cinémas d’Afrique francophone ont connu un déclin vertigineux qui a engendré la fermeture de nombreux d’entre ces deux dernières décennies, ils reviennent progressivement aujourd’hui et engendrent une hausse de la production locale de comédies.

Une nouvelle génération de réalisateurs audiovisuels émerge également pour répondre à la demande.

"Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ça soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel, je sais qu’on a un potentiel et qu’on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c’est qu’on s’arrête aux séries alors qu’en ce moment il faut vraiment qu’on essaye de miser sur les films. À mon avis je trouve que les films permettent de plus propulser." a expliqué l'actrice sénégalaiseRosa Manuela Évora.

Lancée en 2015, la société de production sénégalaise Marodi possède un modèle économique qui repose sur des contenus locaux et des spots publicitaires qui génèrent des millions de vues.

Elle est notamment à l’origine de la série à succès "Maîtresse d'un homme marié" qui a gagné plus de 4,8 millions d'abonnés sur YouTube.

L'école française Kourtrajme a ouvert à Dakar en 2022 pour former des scénaristes et des réalisateurs.

"Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de contenu local, puis qu'avant nous consommions, ce qui nous été proposé et l'Africain, les Sénégalais avaient pour habitude de regarder les autres contenus puisque c'est ce qui s'offrait à eux. Maintenant que des Sénégalais, comme nous Marodi, ont compris qu’il est important de mettre en avant des contenus de qualité, en regardant les séries de Marodi, on ne doit pas faire la différence entre une série d'une autre plateforme ou d’un autre continent et c’est pour ça que nous nous engageons à toujours de relever le challenge de la qualité." a dit Julia Cabrita Diatta, directrice marketing et ventes chez Marodi TV.

Netflix, géant américain du streaming s'impose en Afrique de l'Ouest francophone, dans le cadre d'une poussée plus large de la production audiovisuelle dans la région.

En dehors de Nollywood, au Nigéria anglophone, la production est en forte hausse, grâce au Sénégal et à la Côte d'Ivoire.