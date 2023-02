Ethiopie : la région Somali suspend 15 médias étrangers

Une quinzaine de médias étrangers ont été suspendus dans une région éthiopienne. Située dans l'Est, la Somali qui porte le même nom que le pays voisin est aussi l'une des dix régions de l'Ethiopie. Parmi ces 15 médias se trouveraient, BBC Somali, MM TV, Universal TV, Horyaal TV, RTN TV, Universal TV, Five TV, Sahan TV, Horn Cable TV, et Goobjoog TV.

Le bureau des communications de la région a pris cette décision après la réception d'un courrier de l'autorité éthiopienne des médias envoyé le 27 janvier qui l'exhortait à prendre des mesures contre les médias et journalistes exerçant sans licence de presse.

L'association régionale des journalistes a déclaré que des demandes d'autorisation d'émettre avaient bien été formulées comme l'exige la loi, tous les six mois. Et pour son porte-parole, Abdulrazaq Hassan, ces mesures sont un moyen pour museler la presse qui évoquait la sécheresse, corruption ou les conflits internes, exposant le pouvoir.

Ravagée par un conflit dans le Tigré, l'Éthiopie a réduit la liberté des médias ces dernières années. En mai 2022, le journaliste du magazine The Economist Tom Gardner s'est vu retirer son accréditation et contraint de quitter le pays et le gouvernement a menacé de poursuivre une vingtaine de médias en juin dernier pour avoir diffusé "de fausses informations" et répandu des "discours haineux".

Le pays de la Corne de l'Afrique est au 114 rang sur 180 du classement 2022 de Reporters sans frontières