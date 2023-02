Des milliers de Congolais accueillent le pape Francois à Kinshasa

Ils l'attendaient avec impatience et il est arrivé. Ce mardi 31 janvier, une foule en liesse s'était amassée aux abords des avenues de la mégapole congolaise de Kinshasa pour accueillir le Pape dans papamobile peu après son arrivée à l'aéroport.

Les fidèles du plus grand pays catholique africain attendaient la venue du Saint Père avec grande impatience, espérant qu'ils mettent en lumière la situation dans l'Est du pays et diffuse un message de paix entendu à l'international. Le premier discours du pape au Palais présidentiel est allé dans ce sens car le Pape a comparé la RDC à un « diamant précieux d’une valeur inestimable" dénonçant avec force le "colonialisme économique" en soulignant l'importance de la convergence des forces pour parvenir à la paix.

Ce mercredi 1er février, le gouvernement a décidé de la fermeture des écoles de la capitale et de donner la matinée aux travailleurs afin qu'ils puissent tout suivre la grande messe papale. Prévue à l'aéroport de Ndolo, cette dernière devrait rassembler un million de personnes.

Dans l'après-midi le souverain pontife doit rencontrer des victimes des violences dans l'Est.