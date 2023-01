Le Harlem fine arts show célèbre son 15e anniversaire

Le Harlem Fine Arts show, la plus grande exposition d'art afro descendant itinérante aux États-Unis célèbre son 15e anniversaire du 24 au 26 février 2023.

Certains artistes, qui y seront exposés, comme Ademola Olugebefola, se sont réunis à Harlem pour parler de l’impact et l'importance de l’HFAS pour les artistes de la diaspora africaine.

« C’est une exposition artistique unique en son genre à avoir une telle ampleur. On a plein d’artiste, de toutes horizons, plusieurs artistes d’Harlem également mis à l’honneur. C’est une exposition très importante, car, comme vous le savez, il existe plusieurs expositions dans toutes les grandes métropoles mais il n’y en a aucune qui met en avant exclusivement des artistes afro descendant » indique-t-il.

Ademola Olugebefola membres fondateurs du collectif d'artistes WEUSI défend l'art afro descendant depuis les années soixante.

« Le Black Arts Movement a été créé ici, à Harlem, où plusieurs artistes ont décidé de se réunir, de ne former qu’une unité, et créé de l’art dépeignant notre peuple de manière sincère. Avant cela, l’art dépeignant les personnes afro-descendantes était dérogatoire, des images qui remontent à l’époque de l’esclavage. Il était important pour nous de transmettre à des valeurs comme le pouvoir et le respect et tout ce qui nous représente en tant que peuple aux spectateurs, » ajoute-t-il.

L’exposition est également l’occasion pour les ainés et les plus jeunes d’interagir et apprendre les uns des autres.

« Je suis d’avis que le monde artistique est de plus en plus inclusive, je le vois à travers certaines de mes inspirations comme Kehinde Wiley ou encore Eric Velasquez, me montre que mon travail peut être accepté et même être mainstream. Ces artistes étant mes sources primaires d’inspiration, mon travail est évidemment sociopolitique. Mes autres inspirations sont Martin Luther King, Angela Davis ou encore Dr. Omar Johnson, ce sont eux qui m’ont fait comprendre que j’avais le droit d’être entendu et de me battre pour mes convictions, » explique Kailee Finn, etudiante de la Fashion Institute of Technology.

Elle déclare avoir découvert le HFAS sur Instagram.

Le mélange des âges et de l'expérience est exactement ce que le fondateur de HFAS, Dion Clarke, espérait créer il y a 15 ans.

"Nous avons des artistes qui ont commencé avec nous il y a 15 ans, jusqu'à des artistes qui viennent juste de nous rejoindre", a déclaré Clarke. "Il y a un objectif commun et c'est vraiment de saluer les arts, vraiment exposer leur créativité et vraiment apprendre à devenir un artiste."

Clarke a déclaré que le spectacle était devenu si important qu'il se déplaçait au centre-ville de Manhattan. Le spectacle de cette année aura lieu à l'espace événementiel Glasshouse et débutera le 24 février.