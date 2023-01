Anthony Blinken s'adresse à la jeunesse égyptienne

Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a entamé sa tournée du Moyen-Orient par un échange avec un groupe de jeunes à l'université américaine du Caire dimanche.

Le diplomate y souligne la grande portée du partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte mais surtout l'importance capitale de la jeunesse égyptienne dans les rapports diplomatiques à venir.

".... 60% de la population égyptienne est âgée de 25 ans ou moins, c'est donc un pays incroyablement dynamique et jeune. Il est important pour nous de ne pas nous impliquer seulement de gouvernement à gouvernement, aussi important que cela soit, mais de nous impliquer avec chaque segment de la société et encore une fois, en particulier avec la génération montante d'Égyptiens, parce que, vous serez ceux qui feront ce pays et vous serez ceux qui vont faire avancer les relations avec les États-Unis," explique-t-il.

Bien que cette tournée soit prévue de longue date, elle arrive au milieu d’une flambée de tensions israélo-palestiniennes.

Le diplomate américain doit se rendre à Jérusalem puis à Ramallah, de Lundi à mardi, après sa rencontre avec le président égyptien Al-Sissi et son ministre des affaires étrangères Sameh Choukri, dans l’espoir optimiste d'utiliser l'influence américaine pour tenter d'apaiser les tensions qui sévissent dans la région.

Le conflit israélo-palestinien devrait dominer les discussions entre les deux alliés, l'Egypte jouant historiquement un rôle intermédiaire entre les deux protagonistes.

Vendredi, un Palestinien a tué sept personnes à Jérusalem-Est avant d'être abattu. Samedi, un Palestinien a tiré sur deux Israéliens et les a blessés à Jérusalem-Est, la partie de la ville occupée par les Israéliens. Dimanche, des gardes israéliens ont tué un Palestinien en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Vendredi également, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes en provenance de l'enclave sous blocus.

Cette nouvelle flambée a été exacerbée par le raid israélien le plus meurtrier depuis des années, jeudi, dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, au cours duquel neuf Palestiniens ont été tués.

Washington a condamné une attaque "épouvantable" à Jérusalem-Est et Blinken va exhorter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à "prendre des mesures urgentes en vue d'une désescalade", a déclaré le département d'État.

Si en privé les responsables américains ne cachent pas leur frustration face à l'escalade, la marge de manœuvre du Secrétaire d'Etat semble limitée.