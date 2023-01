Maroc : le musée national de la parure rouvre ses portes à Rabat

Le musée national de la parure à Rabat a enfin rouvert ses portes aux visiteurs après deux ans de rénovations.

Le collier Bizmoun est la plus ancienne pièce de joaillerie au monde. Il est exposé au Musée national de la parure à Rabat, au Maroc, un bâtiment qui a rouvert ses portes après des années de rénovations.

Le collier, composé de 32 coquillages perforés, a été trouvé en 2019 dans la grotte de Bizmoun, près d'Essaouira.

"La pièce la plus ancienne exposée ici est le collier Bizmoun, qui est le plus vieux bijou au monde, pas seulement au Maroc, et qui date de 150 000 ans. Il a été découvert lors de fouilles récentes dans la grotte de Bizmoun, près d'Essaouira. Grâce à elle, nous pouvons entamer le chemin de l'enquête et connaître l'évolution de la bijouterie historique", explique Fatima Zahra Khlifi, conservatrice du Musée national de la bijouterie.

Le musée a une valeur artistique, culturelle, mais aussi historique. Avant d'accueillir des expositions, il était une résidence princière au 17e siècle.

Le bâtiment est un musée depuis 1915, et il s'appelait le musée des Oudayas jusqu'en 2006. Les travaux de rénovation ont commencé début 2020 et se sont terminés fin 2022. Désormais appelé Musée national de la parure, le bâtiment a été inauguré début janvier.

Après son ouverture, le roi du Maroc Mohammed VI a fait don au musée de 350 pièces de sa collection.

"L'objectif de la restauration et de la réhabilitation du bâtiment était de répondre à toutes les normes appropriées pour l'approbation des expositions du musée et recevoir des offres, tant au niveau national qu'international, tout en respectant les caractéristiques du bâtiment. Ensuite, il y a eu des ateliers à travers lesquels la sélection, l'inventaire et l'entretien des contenus ont eu lieu afin d'enrichir ces expositions, sans oublier le cadeau du roi Mohamed VI qu'il a mis à notre disposition", explique Zahra Khlifi.

Au total, 8 000 objets sont exposés dans le musée, des bijoux aux costumes, en passant par les sacs, les ceintures et les chaussures.

"Le musée contient des bijoux différents et variés dans son concept global, et il ne comprend pas seulement des bijoux qui étaient utilisés pour la décoration, mais il y a aussi des vêtements, des bijoux pour hommes, dans une exposition variée divisée en cinq parties à travers lesquelles nous pouvons apprendre l'histoire des bijoux, les outils de fabrication des bijoux et leur développement, l'histoire des costumes marocains et les lieux les plus importants où ils ont été fabriqués, ainsi que les bijoux urbains et ruraux pour hommes et femmes et leurs caractéristiques régionales", explique Zahra Khlifi.

Depuis sa réouverture, le musée a accueilli plus de 11 000 visiteurs quotidiens.

Selon Mohamed Es-Semmar, historien, le musée national de la parure jouera son rôle dans la préservation du patrimoine culturel marocain.

"On ne peut pas comprendre le patrimoine matériel sans y ajouter le patrimoine immatériel qui est exposé dans les musées, et la valeur ajoutée qu'apportent les musées est qu'ils complètent ce que font les Marocains en général et Rabat en particulier, par exemple, en ce qui concerne les musées de la ville", dit-il.