RDC : des habitants de Goma vont rencontrer le pape François

Le pape François doit arriver dans la capitale congolaise, Kinshasa, le 31 janvier pour une visite de trois jours.

Comme la plupart des catholiques de l'est du Congo, Marie Louise Wambale, 42 ans espère que le pape François pourra apporter un message d'espoir à un moment où les rebelles du M23 représentent leur plus grande menace ici depuis 2012

"Pour son arrivée, nous attendons un message de paix, d'espoir, parce qu'il a toujours dit, peu importe la difficulté de la vie, nous devons garder la foi et nous devons garder l'espoir", a-t-elle déclaré assise devant sa maison à Goma.

La visite tant attendue du pape au Congo et au Soudan du Sud la semaine prochaine intervient après qu'il ait reporté un précédent voyage à la fin de l'année dernière.

Le pape François doit arriver dans la capitale congolaise, Kinshasa, le 31 janvier pour une visite de trois jours. Initialement prévu en juillet, le voyage du pape François devait inclure une étape à Goma, la capitale du Nord-Kivu. Le Vatican a supprimé cette étape du voyage, dans un contexte de nouvelle vague d'attaques dans certaines régions du Nord-Kivu.

"Beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils voulaient l'accueillir chez nous, qu'il vienne ici et vive notre souffrance, qu'il la ressente de ses propres yeux", a déclaré Wambale.

"Il y a des mères enceintes qui ont accouché dans les camps dans de très mauvaises conditions _ beaucoup de femmes et d'enfants souffrent."

Maintenant, Wambale a été chargée de porter ce message à Kinshasa, où elle fera partie des fidèles congolais choisis pour rencontrer personnellement le pape François, qui rencontrera certains résidents de l'est et des victimes du conflit.

La violence sévit depuis des décennies dans l'est du Congo, où plus de 120 groupes armés et milices d'autodéfense se disputent les terres et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon les Nations unies.

Les combats se sont intensifiés à la fin de l'année 2021 avec la résurgence du groupe rebelle M23, qui avait été en sommeil pendant près de dix ans. Les rebelles ont capturé des pans entiers de territoire et sont accusés par les Nations unies et les groupes de défense des droits de commettre des atrocités contre les civils.

L'ambassadeur du Vatican au Congo, l'archevêque Ettore Balestrero, a déclaré, ajoutant qu'avec la visite du pape François, l'église tente de "changer le récit et de dire : ce n'est pas un problème durable, c'est une urgence morale et une urgence morale que nous ne pouvons pas négliger....nous ne pouvons pas oublier."

Environ 2 millions de Congolais sont attendus à la messe du 1er février à l'aéroport de Kinshasa, ce qui, selon M. Balestrero, en ferait le plus grand rassemblement de foule de l'histoire récente du Congo.