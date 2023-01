Afrique du Sud : Janet Yellen visite une ville minière pour conclure son voyage

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a conclu sa tournée en Afrique du Sud vendredi par une visite à Emalahleni, la ville minière qui produit la majeure partie du charbon dont l'Afrique du Sud a besoin pour alimenter ses centrales électriques.

Emalahleni, qui signifie "un lieu de charbon", abrite 12 centrales électriques alimentées au charbon et fait partie des zones prévues pour le projet de transition énergétique équitable, qui prévoit la suppression progressive d'un grand nombre de ces centrales.

S'adressant à la presse peu après la visite de l'atelier où des femmes et des jeunes sont formés aux technologies solaires et éoliennes, Mme Yellen a cherché à dissiper les craintes que des villes comme Emalahleni ne souffrent de la transition, car leur économie repose essentiellement sur l'exploitation du charbon.

"Ce que nous faisons, c'est essayer de soutenir un ensemble de plans que l'Afrique du Sud a elle-même conçus, qui impliquent une transition progressive et la reconnaissance du fait que nous devons soutenir les communautés qui sont affectées par cette transition. Les emplois sont importants", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les États-Unis s'engageaient à faire en sorte que les travailleurs actuels soient requalifiés afin de trouver des opportunités d'emploi dans le secteur des énergies renouvelables.

Selon Mme Yellen, des centres comme le Nkangala Top of the World Training Center sont importants pour développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la transition et qu'elle a discuté des pertes d'emplois potentielles liées à la transition avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le ministre national des minéraux et de l'énergie, Gwede Mantashe.

"Pour faciliter une transition qui ne laisse personne de côté, il faut recycler les emplois et les compétences, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Il faut également réaménager les anciens sites de production de combustibles fossiles et d'électricité, et investir dans les infrastructures pour soutenir le développement de nouvelles industries et opportunités", a-t-elle déclaré.

Vendredi, Mme Yellen devait rencontrer divers philanthropes à Johannesburg afin d'attirer des fonds pour des projets liés au changement climatique et visiter le musée de l'apartheid, qui témoigne de la brutalité du système de ségrégation mis en place par le gouvernement à majorité blanche avant la transition vers la démocratie en 1994.

L'Afrique du Sud était la dernière étape de sa tournée africaine de dix jours, qui comprenait des visites au Sénégal et en Zambie.