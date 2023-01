USA : Linda Thomas-Greenfield entame sa tournee africaine par le Mozambique

En visite au Mozambique les 26 et 27 janvier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a souligné l'importance des relations entre Washington et Maputo en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et le changement climatique. Les effets du dérèglement climatique frappent de plein fouet le pays du sud de l'Afrique où tempêtes, inondations ou encore épisodes de sécheresse s'intensifient.

"J'ai eu l'occasion de planter cinq palétuviers, je vérifierai régulièrement que les arbres survivent, j'en aurais planté plus si j'avais eu plus de temps et j'ai ici un sac rempli de déchets que j'ai aidé à ramasser sur la plage.", a déclaré jeudi 26 janvier Linda Thomas-Greenfield à Maputo.

Lors de sa venue, la diplomate a rencontré des entrepreneures, des anciens participants aux programmes d'échange américains, des étudiants en relations internationales et des membres de la société civile engagés dans des activités d'adaptation au changement climatique.

Lindia Thomas-Greefield les a personnellement félicité pour leurs projets entrepreneuriaux respectant l'environnement.

La diplomate est la deuxième membre du cabinet de Joe Biden à se rendre sur le continent après la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen en déplacement jusqu'au 28. Washington met des efforts en place pour montrer qu'il est un partenaire fiable sur le plan économique et l'aide au développement.

Après le Mozambique, Lida Thomas-Greenfield est attendu au Kenya les 28 et 29 janvier.