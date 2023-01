Tunisie : place à la diversité aux Journées Musicales de Carthage

Le groupe de rock égyptien Massar Egbari, qui a débuté comme groupe underground, a fait le bonheur de ses nombreux fans tunisiens - le public a chanté toutes les paroles par cœur.

Il s’agit de la 8ème édition des Journées Musicales de Carthage les JMC, le plus grand festival de musique non commerciale du pays.

Le musicien malien Checkné Sissoko dit " l'homme de 5 Taman " [taman - talking drums] a fait ses débuts en Tunisie aux JMC avec une chanson qu'il a composée spécialement pour l'occasion.

_"L'Afrique c'est la famille, la chanson que on a chanté c'est la chanson de maraka [une ethnie du Mali]. Quand tu vois les rythmes la – ca va [ensemble] avec les rythmes tunisiens. _Donc j'ai pensé de donner cette chanson au festival JMC." a expliqué l'artiste malien, Checkné Sissoko.

C’est la cité de la culture de Tunis - un cadeau de KSA L'Arabie Saoudite, qui accueille la plupart des événements des JMC.

Le public qui est majoritairement jeune est toutefois ouvert à tous les genres musicaux et à de nouveaux horizons.

Pour cette édition, les organisateurs ont préparé une surprise en faisant venir de France une production d'opéra baroque. Ils ont mis en place, parallèlement, un atelier de chant lyrique pour les jeunes chanteurs.

Mariem Bettouhami, étudiante en opéra à l'Institut Supérieur de Musique de Tunis a participé à l'atelier : "La compagnie de l’opéra en Tunisie existe déjà. Il y a beaucoup de générations qui sont issues de l'Institut. Nous représentons enéla [dernière] génération qui est présente ici – on est en train de faire des concerts au sein de l'institut supérieure de la musique et aussi au sein de la Cité de la Culture de Tunis. C'est un choix vraiment trop raffiné en Tunisie qui se tourner vers une catégorie bien déterminée de gens et ça commence à se répandre."

"Ce sont des très belles voix, c'é__tait super productif et j'ai vraiment adoré travailler avec eux." a déclaré Riadh Mitrawi, chanteur d'opéra et professeur.

Les mélomanes tunisiens attendent déjà avec impatience les surprises de la prochaine édition des JMC.