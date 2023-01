Projet pétrolier en Ouganda : les riverains boudent les compensations

L’Ouganda donnera en 2025 le top départ de sa production pétrolière. Son président a lancé les opérations de forage dans le champ pétrolier de Kingfisher.

Un projet de la discorde. Critiqué par les écologistes, l’initiative est aussi dénoncée par les riverains. Les compensations financières semblent n’avoir pas été du goût des expropriés. Les infortunés parlent de dictat.

"L'activité pétrolière ne satisfait personne ici à Bunyoro. Personne n'est heureux ! Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'ils forçaient les gens à signer - vous signez ici, si c'est 1 million, vous signez et vous prenez votre million, sinon vous rendrez bredouille. Les gens ne sont pas contents" explique un riverain.

Les compensations n’ont pas tenu compte du barème en vigueur disent les familles, environ 300 affectées notamment par la réalisation d'un pipeline de plus de 1.400 km.

"Quand ils ont délimité les terres, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient plus de personne sur celle-ci, je n'ai reçu qu'une compensation de 300 dollars pour un acre qui vaut aujourd'hui 900 dollars. Même les 300 dollars, j'ai dû me démener pour les obtenir et j'ai accepté parce que je ne fais pas le poids devant le gouvernement. On m'a dit que, que j'accepte ou non, la terre sera quand même prise, alors j'ai dû signer les papiers " a souligné Alex Byamukama, membre de la communauté affectée Kabwooya, Kikuube

Autre promesse non tenue l’emploi. De nombreux jeunes des communautés locales pensaient pouvoir sortir du chômage grâce au projet pétrolier. Mais ils semblent avoir été déçus.

Des militants écologistes du monde entier ont demandé l'arrêt du financement de l'oléoduc du projet en raison des effets néfastes qu'il pourrait avoir sur l'environnement.