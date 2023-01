Le Rwanda donne plus informations sur le tir contre un avion congolais

Les ministres rwandais ont répondu jeudi à des questions des parlementaires concernant la situation avec la République démocratique du Congo. Après avoir accusé la RDC d’avoir violé son espace aérien, le Rwanda a affirmé avoir tiré sur un avion de combat congolais mardi.

Selon Sheikh Musa Fazil Harerimana, vice-président du Rwanda, il s’agissait d’un avertissement : "Il y a un jeu auquel nous jouions quand nous étions enfants, qui nous évitait de transgresser les règles parce que quand on le fait, on est puni. Donc ce que nous avons fait pour la RDC, c'est pareil, nous voulions faire plus, mais c'était un avertissement.".

" Un avion de chasse a survolé 3 fois l'espace aérien rwandais depuis la RDC, récemment la défense rwandaise lui a tiré dessus et il est reparti en RDC à Goma. " a expliqué Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et des Affaires internationales.

Malgré le cessez-le-feu signé à Luanda en novembre dernier, les combats persistent dans l'est de la RDC entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 soupçonnés par Kinshasa d’être soutenus par Kigali.

Le Qatar, qui accueille régulièrement des rencontres diplomatiques, avait prévu une réunion lundi entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Felix Tshisekedi, mais ce dernier a finalement refusé d'y participer, évoquant des "doutes" sur l'accord prévu.