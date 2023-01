La maire de Freetown est prête à briguer un autre mandat

Un ton haut et une prise de parole décomplexée ont fait d'Yvonne Aki Sawyerr, une adversaire politique en Sierra-Leone.

Issue du principal parti d'opposition, l'APC, elle a été élue maire de Freetown en 2018. Ces réformes ont provoqué des démêlés avec le gouvernement. Une de ses initiatives phares a été de nommer une responsable de la chaleur avec pour mission de lutter contre les effets des températures extrêmes.

" Quand vous vous affirmez, on vous décrit comme têtu. J'ai entendu ça l'autre jour, "elle est têtue". Je suis comment, "vraiment ?" Si c'était un homme à ma place, je ne pense pas que la position qu'il prendrait serait vue de cette manière. Pourquoi suis-je têtu ? Parce que j'ai mon propre point de vue ? Et j'y tiens. Non, non, non, non, je suis déterminé" argue-t-elle.

Un des chantiers d'Yvonne Aki Sawyerr a été de réformer le système fiscal. S'appuyant sur un cadastre fiscal et une nouvelle base de données elle revendique avoir accru de 70 % le nombre de contribuables et a augmenté les taxes en vigueur. Mais, quelques jours après le déploiement du système, les autorités l'ont gelé.

"Effectivement, la ville a fonctionné sans aucun revenu. Et donc elle ne fonctionnait pas vraiment. Et donc être capable d'expliquer aux gens que si vous voulez que vos ordures soient ramassées, si vous voulez, que des arbres soient plantés, si vous voulez que les écoles municipales soient entretenues, si vous voulez simplement un service, il faut le payer" a joute-t-elle.

À six mois de la fin de son mandat, beaucoup de points de son programme restent cependant en attente d'exécution sur fond de procédures judiciaires. Elle envisage malgré tout de se représenter en juin prochain. Des élections présidentielle, parlementaires et locales y sont prévues en juin. Le président Julius Maada Bio, élu en 2018, brigue un second mandat.

"Mon mandat arrive à son terme dans à peu près quoi ? Six mois maintenant. Et je suis déterminée à ce que tout ce que j'ai commencé soit achevé pour qu'il y ait moins de risques de perturbations. Si je ne devais pas, pour une raison ou une autre, retrouver à mon poste, bien que je l'espère. Non ! Disons-le autrement : J'en ai l'intention" explique-t-elle.

Yvonne Aki Sawyerr accuse le gouvernement de la contrarier à cause de son appartenance politique. Elle a fait l'objet d'une enquête pour corruption et a été accusée d'obstruction à la police lors de l'arrestation en septembre dernier d'une membre de son Conseil municipal.