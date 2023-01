Congo : la Banque mondiale va financer la digitalisation des services publics

Gloire Ness a 21 ans. Ce jeune habitant le quartier Bacongo, au sud de Brazzaville, a pour principale activité la gestion de ce cyber café.

Mais, chaque jour où presque il fait face à de nombreux problèmes, notamment aux coupures d’électricité et à un mauvais accès à la connexion Internet.

« Les difficultés concernent plus la connexion Internet. Les clients déclarent souvent que c’est un peu lent. Et, on fait avec quand même. C’est pas la qualité qu’on veut », raconte le jeune businessman.

Mardi 24 janvier 2023 Gloire Ness a appris avec beaucoup d’espoir le lancement du Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) que la Banque mondiale va financer pour 100 millions de dollars (55 milliards de FCFA) pour une durée de cinq ans. Le directeur des infrastructures de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Franz R. Dress-Gross a fait le déplacement de Brazzaville à l’occasion de ce lancement.

« S’il est financé par la Banque mondiale, je peux dire que c’est un grand projet qui peut rapporter et surtout aider la population congolaise qui aimerait progresser au niveau de l’accès à Internet . La Banque mondiale est heureuse de contribuer au financement de ce pilier stratégique dans le cadre de son initiative Digital Economy for Africa (DE4A) qui vise à appuyer les pays dans leurs efforts de digitalisation » a déclaré M. Dress-Gross.», espère-t-il

Le projet vise deux principaux objectifs : accroître l’accès des populations mal desservies à l’Internet haut débit et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique.

Dans le projet il y a une composante sur la connectivité. « Dans celle-ci, nous avons la connectivité de ce qu’on appelle les ‘’zones blanches’’, c’est-à-dire les zones où les opérateurs économiques, par rapport à leur cahier de charges, n’ont pas obligation de couvrir parce que c’est pas rentable pour eux. Donc, l’Etat ayant l’obligation du service universel doit assurer la connectivité de tous les citoyens », a expliqué à Africanews, Francis Seck Mangouani, Coordonnateur du PATN.

Selon les gestionnaires du projet, le Congo va bénéficier dans un proche avenir d’un don de 15 millions d’euros (10 milliards de FCFA) de la part de l’Union européenne (UE).

Le pays a également conclu un accord de prêt de 25 millions d’euros (plus de 16 milliards de FCFA).

Tous ces financements vont également contribuer au financement de ce projet qui, à terme, doit toucher au moins 2 millions de Congolais.