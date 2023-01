RDC : "J'ai tout de suite compris que l'avion avait été touché"

Dans les rues de Goma en RDC, ce mardi après-midi, toutes les têtes se sont subitement levées vers le ciel au passage d’un avion de chasse congolais. Selon des témoignages, ce dernier venait d’être pris pour cible par un appareil de l’armée rwandaise ; Kigali reprochant à Kinshasa d'avoir violé son espace aérien. Des tirs ont ensuite provoqué un début de panique.

"Hier, j'étais ici et j'ai entendu une forte détonation. Ça a fait "boum". Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un avion en flammes et de la fumée. Nous avons tous paniqué et tout le monde a fui dans différentes directions. Après quelques minutes, nous avons appris que c'était le Rwanda qui voulait abattre un de nos avions de chasse", raconte une habitante de Goma.

“J'ai entendu que l’avion faisait un drôle de bruit, puis il y a eu une détonation. J'ai tout de suite compris que l'appareil avait été touché. Il a ralenti et est allé se poser sur la piste de l'aéroport", ajoute un autre résident de Goma.

Le Rwanda avait déjà accusé en novembre et en décembre des avions de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa de son côté dément et dénonce fermement l’attaque contre son avion. Cet incident vient exacerber les vives tensions qui existent déjà entre les deux pays depuis l’offensive de la rébellion du M23 dans l’est de la RDC.