L'Ouganda entame ses activités pétrolières

L'Ouganda a lancé mardi les premières activités de forage dans les champs pétroliers de Kingfisher dans l'ouest du pays.

La première goutte de pétrole devrait couler dès 2025 soit près de deux décennies après la découverte des réserves dans le lac Albert, frontière naturelle entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

"C'est un moment excitant pour nous en tant que compagnie pétrolière nationale, mais aussi un moment excitant pour nous en tant que pays, car il y a plusieurs questions sur la date de sortie du premier baril de pétrole. Ce n'est certainement pas aujourd'hui , mais un grand pas dans la bonne direction. C'est le jour où nous commençons le forage des puits qui nous mènera à la production commerciale" a souligné Proscovia Nabbanja, Directrice de la Compagnie pétrolière nationale ougandaise.

Ce pétrole sera exporté par un oléoduc de 1443 kilomètres reliant les gisements du lac Albert dans l'Ouest de l'Ouganda, à la côte tanzanienne sur l'océan indien. Cette infrastructure est en construction.

"Le pétrole de Kingfisher ira vers le nord à 50 kilomètres jusqu'à Kabaale, tout comme le pétrole du développement de Tilenga ira vers le sud sur 100 kilomètres jusqu'à Kabaale, qui est le point de départ du pipeline EACOP (East African Crude Oil Pipeline) et ils seront transportés vers Tanga où ils pourront ensuite être exportés vers les marchés mondiaux. Donc, les trois projets Kingfisher, Tilenga et EACOP, ils vont vraiment de pair, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. L'oléoduc doit transporter le pétrole et le pétrole doit être produit ici, de sorte que les trois projets sont étroitement liés" a expliqué Martin Tiffen, Directeur général de l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est.

L'Ouganda devrait produire 40 000 barils de pétrole par jour en 2025 tirés de 31 puits qui seront situés sur ce champ pétrolier opéré par la compagnie chinoise CNOOC. Les réserves du pays peuvent durer entre 25 et 30 ans, avec un pic de production estimé à 230 000 barils par jour.