Brésil : Rio prépare son carnaval sous le signe de la tolérance

Le carnaval est de retour à Rio, et les écoles de samba peaufinent leur chorégraphie à quelques semaines du plus grand spectacle de danse à ciel ouvert du Brésil.

Six écoles vont se produire dans les rues de Rio de Janeiro entre le 19 et le 20 février prochain. L'école de samba Salgueiro a décidé de transmettre un message de liberté et d'amour à des dizaines de milliers de spectateurs le soir du défilé du carnaval le plus célèbre du monde.

"Je pense que la trame de Salgueiro (cette année) parle de toutes ces choses, des gens qui jugent les autres et disent que ce qu'ils font est mal sans même se regarder d'abord. C'est une réflexion pour tout le monde" a lancé Patrick, chorégraphe à l'école de samba Salgueiro.

Délires d'un paradis rouge", c'est le titre de la chanson que l'école de samba Salgueiro interprétera au Sambadrome. Rouge pour symboliser les couleurs de son instituion, et paradis pour appeler à un monde sans violence, sans oppression et de tolérance.

"Notre message porte sur ce que nous vivons quotidiennement, malheureusement. Sur les préjugés. Des gens qui veulent être propriétaires de la vérité et qui ne voient que les défauts des autres. Salgueiro (école de samba) veut arrêter tout cela le jour du défilé, en envoyant ce message au monde entier, pas seulement au Brésil, au monde entier, pour que nous vivions dans un meilleur endroit " explique André Vaz, président de l'école de samba Salgueiro.

Chaque année, les écoles de samba choisissent un thème pour leur défilé, qui va des hommages à des artistes, à des pays, des cultures aux questions sociales. Cette année, le choix du thème a été alimenté par la situation politique.