Un cargo tanzanien se renverse dans un port iranien

Un cargo tanzanien a coulé mardi sur au port d'Assaluyeh, dans le sud de l'Iran, ont rapporté les médias d'État.

L'agence de presse officielle IRNA a déclaré que le navire nommé Anil s'est renversé parce que les conteneurs qu'il transportait étaient configurés de manière incorrecte au niveau du quai n° 9. Le port compte plus de deux douzaines de quais.

L'IRNA a déclaré que les équipes de secours ont transféré l'équipage du navire en lieu sûr. Elle n'a pas donné de détails.

Les échanges commerciaux entre l'Iran et la Tanzanie s'élèvent à moins de 100 millions de dollars par an. Le port est la principale plaque tournante pour l'expédition du gaz et des produits pétrochimiques produits en Iran. Il est situé à environ 940 kilomètres au sud de la capitale Téhéran.

Les importations et les exportations de l'Iran ont ralenti en raison des sanctions bancaires et pétrolières imposées par les États-Unis après que le président Donald Trump a retiré en 2018 l'Amérique d'un accord nucléaire entre l'Iran et les puissances mondiales.