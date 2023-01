Soudan du Sud : une delegation à Juba avant la visite du pape François

Une délégation du Vatican est à Juba. Sa mission, évaluer le niveau de préparation de la visite que le Pape François effectuera dans la capitale du soudan du sud du 3 au 5 février. Le travail effectué incite plutôt à l’optimisme.

"Nous sommes très heureux d'annoncer que nous sommes à près de 90% du travail qui est censé être fait en terme de préparation", se félicite Stephen Ameyu Martin Mulla, archevêque métropolitain de Juba

La visite aura lieu très bientôt, dans dix jours, affirme Bert van Megen, nonce apostolique au Kenya et au Soudan du Sud. Et d'ajouter '' le Saint-Père atterrira ici à Juba avec l'archevêque de Canterbury et le modérateur".

A Juba le chef de l’église catholique tentera de relancer le processus de paix dans un pays encore miné par la violence.

Le saint père est attendu aussi en République démocratique du Congo. La paix sera aussi au centre de se déplacement en raison notamment de l'insécurité quasi-endémique qui sévit dans l'Est.