Madagascar : le cyclone Cheneso fait au moins 4 morts et 15 000 sinistrés

Le cyclone Cheneso continue de frapper l'île avec plus de 15 000 personnes touchées à ce jour.

Plusieurs quartiers de Mahajanga, dans le nord-ouest de l’île, ont été inondés ainsi que les routes qui les relient à la capitale, Antananarivo. Afin de limiter les catastrophes, de nombreux villageois ont été invités à quitter leurs maisons.

"J'ai quitté ma maison car elle a été détruite par les vents forts du cyclone. La maison s'est inclinée, alors je me suis enfuie. Ma maison a été totalement détruite" a témoignéBonne Fehy, victime des inondations.

"Toutes nos affaires ont été mouillées, pourtant on les avait mises en hauteur. Je suis infirme, alors il y a des jeunes qui m'ont pris, et c'est comme ça que je me suis enfuie. Ils m'ont porté dans un tricycle", déclare Perline Razanamalala.

Outre, les inondations le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes a enregistré de nombreux glissements de terrains et éboulements.

Olga Rasoanirina, directrice de la région Boeny, ministère de la Population et des Affaires sociales a déclaré "nous avons logé les gens depuis dimanche, quand il y avait de grosses tempêtes. Nous avons logé les gens dans ce site, qui est une école primaire publique du quartier, nous avons aménagé des abris pour les victimes et nous avons aussi distribué des repas."

Le dernier bilan officiel recense 4 décès, 14 disparus et plus de 8 000 sinistrés.