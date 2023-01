Somalie : des morts dans l'attaque de la mairie de Mogadiscio

Les islamistes Shebabs ont attaqué dimanche le siège de l’administration de banadir, la région de Mogadiscio. Tuant 6 personnes, des civils essentiellement, alors que 16 autres ont été blessées.

Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée sur le mur d'un centre commercial situé proche du bâtiment abritant le siège de l’administration régionale avant de lancer leur assaut.

Les forces de sécurité somalienne disent avoir neutralisé tous les assaillants.

Les shebabs ont revendiqué cette attaque. Ces islamistes mènent depuis 15 ans, une insurrection contre le gouvernement somalien après avoir été chassées de la capitale Mogadiscio.

L’année dernière, le gouvernement fédéral a déclaré la guerre totale aux groupes extrémistes et a repris un certain nombre de localités que les islamistes contrôlaient dans le centre et le sud du pays.