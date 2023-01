L'Algérie et l'Italie veulent renforcer leur coopération énergétique

L'Italie a entrepris d'approfondir ses liens avec l'Algérie par le biais d'une série de mémorandums signés lundi lors d'une visite de deux jours du premier ministre italien Giorgia Meloni.

L'Algérie est déjà devenue le principal fournisseur de gaz naturel du pays, l'Italie cherchant des alternatives au gaz russe depuis son invasion de la Russie en février dernier.

Les accords soulignent l'ambition de l'Italie de devenir un centre énergétique pour l'Europe basé sur les importations d'Afrique, en mettant l'accent sur l'Afrique du Nord et l'Algérie, surnommé le "plan Mattei", du nom de l'ancien PDG de la société énergétique italienne ENI, Enrico Mattei.

"Ce que l'Italie fait aujourd'hui avec l'Algérie et l'Algérie avec l'Italie est la confirmation d'un pont extraordinaire que nous avons construit ces dernières années, et nous sommes sûrs que cela sera utile à toute l'Europe, surtout en matière d'approvisionnement énergétique", a déclaré Meloni lors d'une conférence de presse conjointe.

La visite de Giorgia Meloni fait suite à deux autres visites effectuées l'année dernière par son prédécesseur, Mario Draghi, qui a obtenu pour l'Italie des engagements visant à augmenter les importations de gaz algérien de 14 milliards de mètres cubes en 2021 à 20 milliards de mètres cubes en 2022.

Le PDG de la société énergétique italienne ENI, Claudio Descalzi, a signé des accords avec le géant algérien de l'énergie Sonatrach pour développer des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter les exportations de gaz vers l'Italie et éventuellement à construire un pipeline pour transporter l'hydrogène vers l'Italie.

Le lobby industriel italien Confindustria a également convenu de poursuivre une plus grande coopération avec les entreprises algériennes, et l'Agence spatiale italienne a signé un accord pour partager ses connaissances et développer des projets communs avec son homologue algérienne.