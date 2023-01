Gorée : Janet Yellen sur les traces des esclaves envoyés aux Amériques

La secrétaire d'Etat américaine au Trésor a rendu hommage à ces Africains déportés vers les Etats-Unis pendant près de 400 ans.

Samedi, Janet Yellen a visité l'île de Gorée au Sénégal, l'un des symboles les plus connus des horreurs de la traite des esclaves dans l'Atlantique et qui a réduit en esclavage des dizaines de millions d'Africains pendant des générations. Des hommes et des femmes, dont la traite a participé au rayonnement économique des nations esclavagistes. Alors que leur apport n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur.

"En fin de compte, l'île de Gorée nous rappelle que les histoires de l'Afrique et de l'Amérique sont intimement liées. Gorée et la traite transatlantique des esclaves ne font pas seulement partie de l'histoire africaine, ils font aussi partie de l'histoire américaine et nous savons que la tragédie ne s'est pas arrêtée avec la génération d'humains enlevés ici" a souligné Janet Yellen_._

Les bénéfices économiques que les principales nations esclavagistes, dont les États-Unis, ont récoltés pendant des centaines d'années sur le dos d'une main-d'œuvre non rémunérée pourraient s'élever à des dizaines de milliers de milliards de dollars.Et aux États-Unis, les esclaves africains et leurs enfants ont contribué à l'édification des institutions les plus célèbres du pays, y compris l'Université du Michigan.

Dans ce bâtiment baptisé, maison des esclaves Janet Yellen n'a pas fait l'économie d'éloges à l'endroit de ses Africains arrachés de force à leur terre et forcés d'emprunter cette porte de non-retour pour participer au développement de son pays.

"Aux États-Unis, ce qui est remarquable, c'est le nombre d'hommes et de femmes afro-américains qui ont surmonté les obstacles, ont créé de meilleures vies pour eux-mêmes et leurs descendants et sont devenus un élément central de notre économie et de notre démocratie, construisant nos villes, alimentant nos industries et faisant pencher la conscience des États-Unis et du monde vers la justice, et tout cela face à une injustice sociale et économique systémique" estime-t-elle.

Avec cette visite sur l'île de Gorée, l'Américaine, est venue partager la souffrance de ses milliers d'Africains, mais aussi montrer que son pays les Etats-Unis ont tourné la page de l'esclavage et veulent désormais traiter d'égal à égal avec les pays africains. De plus, Washington voit comme une menace l'avancée fulgurante de la Chine en Afrique et veut se repositionner comme le leader des échanges commerciaux avec le continent.