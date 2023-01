Nigeria : au moins 25 morts dans l'épidémie de diphtérie à Kano

Une épidémie de diphtérie s'est déclarée dans l'Etat de Kano au Nigeria faisant au moins 25 morts, des enfants pour la plupart, mais les chiffres pourraient évoluer.

Cet Etat a déjà enregistré plus de 70 cas suspects liés à cette infection bactérienne. Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies a déclaré l'état d'urgence et surveille la situation dans quatre des 36 États du pays.

Le Nigeria n'a pas connu une telle épidémie de diphtérie ces dernières années, bien que la capacité à diagnostiquer la maladie et à traiter les patients est limitée dans de nombreuses régions reculées.

La diphtérie provoque des difficultés respiratoires, une insuffisance cardiaque et une paralysie. Les personnes les plus exposées sont celles qui n'ont pas été vaccinées ou qui vivent dans des zones surpeuplées ou dans des endroits peu assainis.