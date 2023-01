Le cyclone Cheneso s'abat sur le nord-est de Madagascar

Le nord-est de Madagascar est frappé depuis jeudi par une forte tempête tropicale Cheneso principalement dans les districts de Maroantsetra et d’Antsiranana II, dans la région d’Analanjiro et de la SAVA.

Cheneso est la première tempête tropicale de la saison cyclonique 2022-2023 qui se déroule annuellement d'octobre à avril à toucher Madagascar. Après avoir touché terre, la tempête s'est dirigée vers le sud-ouest, avec des vents de 90 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h. Selon le bureau national de gestion des risques et catastrophes, la tempête a fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées. Des chiffres qui pourraient évoluer. Jean claude est agriculteur dans la ville de Sambava, il raconte les dégâts causés par la tempête : "tout est inondé ici, nous demandons à l'État d'améliorer l'évacuation des eaux de crue, pour qu'en cas de pluie, elles puissent s'écouler. Nous vivons dans la misère en ce moment".

Les dernières prévisions de Météo Madagascar annoncent que le cyclone devrait sortir en mer très affaibli vers le début de la semaine prochaine. Néanmoins, les régions de Diana, Sava et d’Analanjiro le long de la côte nord-est, sont toujours placées en alerte rouge tandis que celles d'Alaotra-Mangoro, Atsinana et Sofia situées dans l'est de Madagascar sont en alerte jaune. La compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines a décidé d’annuler ses vols desservant Antananarivo et Maroantsetra.

Près de 540 000 personnes vivent dans des zones exposées à des vents de 90 km/h, tandis que près de 3 millions de personnes résident dans des zones susceptibles d'être affectées par des vents allant jusqu'à 60 km/h, selon l'analyse et la cartographie automatisées des catastrophes (ADAM) du Programme alimentaire mondial (PAM).