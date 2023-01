En rupture de stock, le Malawi attend de nouveaux vaccins contre le choléra

Le Malawi a épuisé ses stocks de vaccins contre le choléra. Le pays a administré près de 2 millions 9 00 000 milles doses depuis le déclenchement de cette épidémie en mars 2022.

Tout en espérant recevoir dans les meilleurs délais de nouveaux vaccins de l'organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires appellent la population à une plus grande vigilance et au respect des règles d'hygiène. Ces mesures de protection permettront d'éviter toute propagation de la maladie. Une maladie très meurtrière qui a ôté la vie à plus de 880 personnes en presqu'une année selon les dernières statistiques du ministère de la Santé.

À ce jour, les 27 districts du pays sont touchés et les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour répondre à l'urgence de la situation en fournissant le plus rapidement possible des vaccins aux populations.

Par ailleurs, le 13 janvier dernier, l'Unicef a promis d'apporter des équipements et des médicaments pour soutenir le Malawi dans ce combat contre l'épidémie de choléra.