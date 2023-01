Togo : une conférence parlementaire pour lutter contre le terrorisme

La présidente de l’Assemblée nationale, Mme Yawa Djigbodi Tsègan, a ouvert ce jeudi 19 janvier 2023 à Lomé, les travaux de la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l’extrémisme violent avec l’engagement des jeunes. Selon Mme Yawa Djigbodi Tsègan, la société civile a son rôle à jouer dans la prévention du terrorisme :

“La recrudescence des actes violents ayant un lien avec le terrorisme constitue une menace aux efforts de développement durable du continent. A travers ce cadre d’échanges, nous tenterons d’apporter de mettre en place une synergie de réponse collective pour lutter contre le terrorisme avec toute la vigueur et la rigueur qu'emprunte de notre détermination à bâtir une communauté de destin harmonieux.”

L’Afrique ne peut remporter le défi du terrorisme simplement à travers la risposte armée. Améliorer les initiatives axées sur la jeunesse permettra d'éviter de grossir les rangs des terroristes. Empêcher le recrutement et la radicalisation des jeunes, c'est le défi des dix prochaines années selon Savadogo Mahamoudou, expert en sécurité :

“Nous devons apprendre beaucoup des terroristes. Les terroristes offrent aux jeunes un kit complet: un kit économique, et surtout un kit de dignité. C'est ça qui pousse les jeunes à rejoindre les groupes armés terroristes. Il faut renverser la tendance. Pour renverser la tendance, il faut développer le secteur économique surtout le secteur informel et aussi l’auto emploi. il faut aussi une fenêtre d’opportunité pour les jeunes qui ont basculé pour qu’il puissent revenir.”

Prendre en compte les moyens des groupes terroristes qui font de la propagande sur internet et poussent les jeunes à se radicaliser est aussi une grande priorité pour Sahar Albazar, présidente du forum des jeunes députés égyptiens :

"La radicalisation est une étape importante à aborder. Elle est partout chez nous et se fait en ligne et hors ligne. Les filières terroristes utilisent désormais beaucoup les plates-formes pour radicaliser et recruter des individus et nous devons disposer de certains outils pour correspondre à leurs outils. Je pense que l'un des outils que nous devons utiliser est d'être en ligne tout comme les groupes terroristes en ayant des jeunes qui s'expriment sur les médias sociaux pour s'adresser à d'autres jeunes qui pourraient se faire entraîner par la radicalisation des groupes terroristes."

Un groupe de travail parlementaire pour la lutte contre le terrorisme en Afrique vient d’être mis en place ici à l’issue des discussions organisées par les nations unies, le conseil de la shura du qatar et le gouvernement togolais.

Ce groupe vise à construire et à collaborer avec des jeunes autonomes et habilités à apporter une contribution significative aux efforts de lutte contre le terrorisme.