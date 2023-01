Nigeria : Dandizy, le rappeur qui pousse au vote

Alors que la présidentielle au Nigeria approche à grands pas, des millions de personnes n’ont toujours pas récupéré leurs cartes d’électeurs. Et c’est pour les encourager à le faire qu’un jeune rappeur de 26 ans, se rend régulièrement sur le terrain à la rencontre de ses concitoyens. Et pour susciter leur intérêt, il fait passer son message en musique.

"La principale raison pour laquelle je fais ça, c'est que je faisais partie de ces gens qui ne se souciaient jamais de ce qui se passait pendant le processus électoral, jusqu'à ce que je commence à être affecté par les décisions prises au sommet et par ce qui se passe dans le pays. Parce que je vis au Nigeria, je travaille au Nigeria, je fais ma musique au Nigeria. Donc, comme les choses m'affectent personnellement, j'ai besoin d’expliquer aux gens parce que j’en connais beaucoup qui sont comme moi, beaucoup de mes amis, nous avions l'habitude de dire "les élections sont pour les vieux". Mais nous devons nous impliquer davantage et avoir de bons leaders pour apporter un changement, pour que nous puissions faire les choses correctement. Parce que si nous ne faisons pas les choses correctement cette fois-ci, ça va être difficile. Donc, j'espère que nous pourrons obtenir nos cartes d’électeurs et faire bouger les choses", explique l'artiste Daniel Tuotamuno Darius, dont le nom de scène est Dandizzy.

L’artiste ne lésine pas sur les moyens et en dehors des messages qu’il poste régulièrement sur les réseaux sociaux, il passe de nombreuses heures dans les rues de Lagos. Et selon lui, ses efforts commencent à porter leurs fruits.

"Ça a été vraiment stimulant de me déplacer, mais également encourageant, car je vois les résultats. Il y a des gens qui viennent me montrer leur carte d’électeur, ou me dire qu’ils l’ont reçu. Ils s'approchent de moi, car ils ont vu mes vidéos de rap freestyle sur Internet. Je pense que ça a été vraiment utile et c'est aussi encourageant", poursuit le rappeur.

Le 25 février, les électeurs désigneront le successeur du président Muhammadu Buhari, qui ne peut se représenter après deux mandats et un bilan jugé catastrophique par de nombreux Nigérians.