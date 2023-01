Mode : le styliste kényan David Ochieng met son succès au service des autres

Au milieu de ces habitations aux couleurs monotones de Nairobi, se cache un atelier aux mille couleurs. Dans le bidonville de Kibera, le styliste David Ochieng apporte une précision sans relâche à chacun de ses gestes afin de créer des vêtements uniques.

Le jeune homme a fondé sa marque Lookslike avido en s'inspirant de l'époque où il était danseur. Après avoir rencontré du succès sur quelques une des ses tenues personnalisées, il a décidé de se lancer dans le secteur de la mode.

Lookslike avido a connu une croissance massive et a réussi à percer à l'international jusqu'aux dressings des plus grandes stars.

"Jusqu'à présent, j'ai pu habiller des gens comme Chronixx, Buju Bunton, Ty Dolla Sign, Bruno Mars, Alaine, Ce'cile, Christopher Martin, Romain Virgo, Jah Cure et, plus tard, nous avons également travaillé avec Beyoncé pour son album Black Is King, où elle a souligné que nous étions l'une des entreprises de mode qui soutenait la nature humaine et la façon dont les gens vivent dans la société.", explique le styliste.

20 % de chaque vente réalisée par Lookslike avido sont reversés à la fondation du même nom qui soutient la réalisation de projets d'autonomisation et l'éducation d'étudiants issus du bidonville.

"Parmi nos programmes, nous avons celui de couture, il consiste à former les femmes malentendantes et les jeunes mères à la confection de vêtements. Une fois qu'elles savent comment faire des vêtements, nous pouvons les présenter à des personnes qui peuvent leur proposer un stage ou elles peuvent chercher leur propre stage. Une fois qu'elles sont vraiment bonnes en couture, nous pouvons les présenter à de potentiels employeurs ou elles peuvent créer leur propre entreprise.", soutient David Ochieng.

Les bénéficiaires de la fondation Avido peuvent désormais rêver d'un avenir meilleur grâce aux efforts déployés par le généreux créateur de mode pour changer leurs vies. Comme Esther Nduku, fière d'avoir réussi à fabriquer son premier short, "Après la formation, j'ai bon espoir d'être employée ou d'ouvrir ma propre entreprise.", témoigne la jeune femme.

Au pic de la pandémie de covid-19, Lookslike avido a produit de nombreux masques en tissus qui ont été distribués gratuitement aux habitants de Kibera, un geste qui lui a valu une distinction présidentielle pour service exceptionnel pendant cette crise sanitaire.