Le Parlement européen critique le Maroc sur la liberté de la presse

Les députés européens ont vivement critiqué jeudi la détérioration de la liberté de la presse au Maroc, se disant par ailleurs "préoccupés" par les allégations de corruption pesant sur Rabat dans le cadre d'une enquête menée par la justice belge et visant aussi le Qatar.

Dans un texte non contraignant très largement adopté à Strasbourg (356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions), le Parlement européen demande "instamment" aux autorités marocaines de "respecter la liberté d'expression et la liberté des médias" et de "garantir aux journalistes incarcérés (...) un procès équitable".

Les eurodéputés insistent en particulier sur le cas d'Omar Radi. Ce journaliste indépendant connu pour ses positions critiques envers le pouvoir a été arrêté en 2020 et condamné en appel en mars à six ans de prison ferme pour "viol" et "espionnage", accusations qu'il a toujours niées.

"De nombreux droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui entache d’iniquité et de partialité l’ensemble du procès", considèrent les eurodéputés, qui demande sa remise en liberté provisoire, de même que celle de Taoufik Bouachrine, autre journaliste emprisonné.

Ils exigent également "la fin du harcèlement de tous les journalistes dans le pays".

Les autorités marocaines assurent, elles que la justice est indépendante et que les condamnations de journalistes "n'ont rien à voir" avec leur travail journalistique. Human Rights Watch (HRW) avait au contraire dénoncé en juillet le développement de "techniques sournoises de répression" envers les opposants.

Cette résolution concernant les médias au Maroc fait également état de l'implication présumée de Rabat dans le scandale de corruption qui ébranle le Parlement européen depuis décembre.

Le Parlement européen se dit "profondément préoccupé" par "les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen".

Il réaffirme sa détermination à "enquêter pleinement sur les cas de corruption impliquant des pays tiers qui recherchent une prise d’influence au Parlement européen".

Comme Doha, le royaume chérifien a fermement contesté ces allégations de corruption