Le changement climatique alimente les conflits autour du lac Tchad

Les sécheresses, les inondations et le rétrécissement du lac Tchad, causés en partie par le changement climatique, alimentent les conflits et les migrations dans la région et doivent être mieux pris en compte, selon un rapport publié jeudi.

Le groupe de défense des droits de l'homme Refugees International a demandé que cette question soit au cœur d'une conférence internationale de haut niveau sur le bassin du lac Tchad, qui se tiendra la semaine prochaine à Niamey, la capitale du Niger.

Le rapport indique que la diminution des ressources naturelles due à des conditions météorologiques défavorables exacerbe les tensions entre les communautés et provoque des déplacements de population. Il indique qu'environ 3 millions de personnes ont été déplacées et que 11 autres millions ont besoin d'une aide humanitaire.

"Pendant trop longtemps, on n'a pas accordé suffisamment d'attention à la façon dont le changement climatique alimente la violence et les déplacements", a déclaré à l'Associated Press l'auteur principal du rapport, Alexandra Lamarche. "Les réponses internationales à la crise du bassin du lac Tchad se sont singulièrement concentrées sur la présence de groupes armés."

Une insurrection de 13 ans du groupe extrémiste Boko Haram et d'autres groupes militants a déstabilisé le bassin du lac Tchad et la région plus large du Sahel. Le bassin est partagé entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria.

La région du lac Tchad est confrontée à "bien plus qu'une crise climatique et écologique", a déclaré Mabingue Ngom, conseiller principal du directeur exécutif de l'agence des Nations unies pour la population. "C'est une question humanitaire qui touche à la paix et au développement régional".

L'agence météorologique des Nations unies a averti que le bassin du lac Tchad "est particulièrement vulnérable aux événements extrêmes liés au changement climatique tels que les inondations et les sécheresses" et a émis des alertes selon lesquelles "les événements extrêmes deviendront probablement plus abondants, provoquant des sécheresses et des inondations plus fréquentes avec des impacts sur la sécurité alimentaire et la sécurité générale dans la région".

M. Lamarche a noté que la commune de Logone Birni, dans le nord du Cameroun, était particulièrement vulnérable à une augmentation de la violence due à l'aggravation du changement climatique.

"Les combats pour l'accès aux ressources naturelles (dans le Logone Birni) ont contraint 60 000 personnes à se réfugier au Tchad voisin fin 2021", a indiqué M. Lamarche.

Le bassin du lac Tchad, en Afrique de l'Ouest et centrale, couvre 8% du continent africain et abrite 42 millions de personnes dont les moyens de subsistance tournent autour du pastoralisme, de la pêche et de l'agriculture, selon les chiffres de la Commission du bassin du lac Tchad.

L'agence des Nations unies pour l'environnement note que le lac Tchad a rétréci de 90% en 60 ans, le changement climatique y étant pour beaucoup. L'irrigation, la construction de barrages et l'augmentation de la population sont également en cause.

Un ordre du jour provisoire du sommet de la semaine prochaine, consulté par l'Associated Press, suggère que les "effets néfastes du changement climatique" figureront dans le cadre de la consolidation de la paix et des efforts humanitaires.

Selon M. Lamarche, la conférence est "l'occasion idéale pour les bailleurs de fonds internationaux de s'engager dans des solutions à long terme pour faire face au lien entre le changement climatique, la violence et les déplacements dans la région".

La réunion de Niamey sera le troisième sommet de haut niveau sur le bassin du lac.