La comédie "You people" aborde le choc des cultures aux USA

La nouvelle comédie "You people" avec Eddie Murphy et Jonah Hill a le goût du risque. Le film Netlifx met en scène la rencontre explosive entre deux familles américaines de confessions différentes, l'une blanche et juive, l'autre afro-américaine et musulmane en raison de le relation amoureuse entre leurs enfants.

Un choc des cultures déjà abordé dans la série à succès "Black-ish" où un père de famille afro-américain interprété par Anthony Anderson se pose des questions sur son identité culturelle et celle de ses enfants.

"Il y a un équilibre fragile dans ce qui est écrit par nos directeurs et scénaristes, explique Anthony Anderson, qui fait aussi une courte apparition dans "You people", Vous savez, ils ont eu la sensi bilité et ont été capables, d'exposer un point de vue qui est comique et qui peut aussi être une leçon d'enseignement. C'est ce que nous avons fait pendant huit ans dans 'Black-ish', et c'est ce que Kenya et les autres font avec 'You People', en s'aventurant sur ce terrain glissant et en montrant l'exemple."

En plus de l'aspect culturel, "You people" co-écrit par Kenya Barris et Jonah Hill, aborde aussi les maladresses qui peuvent découler des différences générationnelles et attentes sociétales.

"Je pense que j'ai de la chance d'avoir pu faire ça dans ma carrière. J'ai cherché à ce que ce film résonne, que les gens comprennent ce qu'il se passe et ne soient pas offensés. Rien n'est malveillant. Nous voulons juste être honnêtes et drôles.", témoigne Kenya Barris, producteur de "Black-ish" et "You people".

Le casting comprend aussi Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Nia Long ou encore Lauren London. "You people" sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 27 janvier.