Ouganda : un couple d’Américains jugé pour torture d'enfant

Pour avoir torturé et détenu entre 2020 et 2022, un garçon ougandais de 10 ans sans vêtements dans une petite pièce froide équipée de caméras, ce couple d’Américains pourrait passer de longues années derrière les barreaux.

Âgés de 32 ans tous les deux, ils se sont installés dans le pays en 2018 et s’occupaient de trois enfants que leur avait confié une église locale. Mais après des années de sévices, des voisins ont alerté la police.

“Ils sont accusés de trafic et de torture aggravés. L'accusation de trafic aggravé ne peut être jugée que par la Haute Cour. L'affaire d'aujourd'hui avait donc pour but de permettre à la Cour de suivre les progrès de l'enquête et de déterminer quand l'État sera prêt à les déférer devant le tribunal”, explique leur avocat David F.K Mpanga.

Déjà accusé de trafic pour s’être servi de ces enfants pour obtenir des dons de la part de donateurs divers, le couple a plaidé non-coupable.

“C'est une situation regrettable, mais ils vont bien. Le problème finira par être résolu, nous espérons qu'il le sera", poursuit l'avocat du couple.

La prochaine audience devant le tribunal est fixée au 2 février. En attendant, le couple est incarcéré dans une prison près de la capitale Kampala. S’ils sont reconnus coupables, Nicholas Spencer et son épouse risquent la prison à perpétuité.