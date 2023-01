Malawi : des directives de prévention du choléra dans les écoles

La Société des médecins au Malawi exhorte les autorités scolaires à s’assurer du suivi des directives de prévention du choléra pour minimiser les risques d’infections dans les écoles.

Le ministère de l’éducation a annoncé la reprise des cours dans certaines régions mardi et a mis en place, par l’intermédiaire des ministères compétents, une équipe spéciale chargée de surveiller la propagation du virus.

" Nous les encourageons [les élèves] à se laver les mains fréquemment. Nous avons des seaux où nous mettons de l'eau [pour qu'ils] se lavent les mains avec du savon. Nous avons également des désinfectants, du chlore pour nettoyer les toilettes et les salles de classe. Nous décourageons les apprenants d'acheter des aliments cuits dans les environs. Nous les encourageons à apporter des aliments déjà cuits de chez eux." a expliqué Harriet Mlinde, directrice de l'école chrétienne de Lilongwe,.

Les établissements de Lilongwe la capitale et de Blantyre sont concernés par la décision de réouverture. Selon la Société des médecins, ces deux zones considérées comme sensibles pourraient mettre en danger de nombreux étudiants c’est pourquoi le groupement pousse le gouvernement à encourager leurs vaccinations contre le choléra.

"Nous avons soutenu le ministère de l'Éducation sur les protocoles pour des écoles sûres sur les comportements d'hygiène - le lavage des mains, l'accès à l'eau potable et aujourd'hui nous remettons symboliquement au ministre de l'Eau et de l'Assainissement des fournitures WASH (eau, assainissement et hygiène), c'est-à-dire du savon pour le lavage des mains, c'est-à-dire des comprimés pour la désinfection de l'eau, des seaux, du chlore et d'autres fournitures." a déclaré Rudolf Schwenk, représentant de l'UNICEF au Malawi.

Le Malawi est confronté à la pire épidémie de choléra qu’il ait connu en dix ans. Près de 800 personnes ont été tuées par la maladie bactérienne depuis sa résurgence en mars 2022.

550 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés pour la seule journée de lundi.