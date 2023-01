Égypte : TileGreen transforme le plastique en matériau de construction

En Egypte, de jeunes entrepreneurs font face au fléau de la pollution plastique en transformant les déchets en matériaux de construction.

Lancée en 2021, TileGreen vise à "recycler trois à cinq milliards de sacs en plastique d'ici 2025" en les transformant en briques. La start-up a commencé à vendre ses carreaux d'extérieur, dont elle a produit quelque 40 000 exemplaires jusqu'à présent.

Si elle permet de désengorger les décharges du pays et les eaux du Nil, cette méthode de recyclage permet aussi plus largement, de proposer une alternative au ciment.

Avant de les transformer en granulés puis en une boue qui permettra de composer des briques compactes, la start-up récupère des déchets transformés au préalable par l’initiative environnementale Very Nile.

Née il y a cinq ans grâce à une série d’opérations de nettoyage, cette dernière s’occupe d’acheter des déchets plastiques récoltés par des pêcheurs, de les compresser, puis en fonction de leur qualité, de les envoyer à des usines de recyclage comme TileGreen ou de les incinérer pour alimenter une cimenterie.

L'Égypte est le plus grand pollueur plastique du Moyen-Orient et d'Afrique avec plus de trois millions de tonnes de déchets générés par an

Le pays s'est engagé à réduire de plus de moitié sa consommation annuelle de plastiques à usage unique d'ici à 2030 et à construire plusieurs nouvelles usines de gestion des déchets.