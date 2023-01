Nigéria : Peter Obi promet de combattre la corruption et l'insécurité

Peter Obi, candidat à la présidence du Nigéria, est en visite à Londres où il a invité par le groupe de réflexion sur les affaires internationales, Chatham House.

L’ancien gouverneur de l'État d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, a promis de débarrasser le pays de la corruption et de l'insécurité généralisée qui ont étouffé sa croissance : "Sécuriser le Nigeria n'est pas impossible. J'ai sécurisé l'État d'Anambra en tant que gouverneur et ce ne sera pas différent. J'ai dit que nous traiterons avec ceux qui sont au sommet. Nous gagnerons, nous parlerons avec ceux qui peuvent gagner. Ce sera la carotte et le bâton. Et ceux qui ne le sont pas, nous nous occuperons d’eux. Nous ne fuirons pas. Le Nigeria doit être sécurisé en tant que pays. Chaque pays doit être sécurisé. Mais nous ne pouvons pas, nous n'allons pas nous défiler devant ce problème. Nous allons y faire face. Nous avons nos armées et nos militaires utilisés pour sécuriser l'Afrique." a-t-il déclaré.

Le leader du Parti travailliste nigérian fait partie d'un groupe de 18 candidats.

Il a déclaré qu'il ouvrirait le dialogue avec les sécessionnistes du sud-est du Nigeria et introduirait une série de réformes en matière de sécurité afin de protéger les habitants, notamment de l’une des régions du Nord du pays, où des milliers de personnes ont été tuées par des bandes armées.

" Le point de départ est de reconnaître que l'absence de paix est en grande partie un facteur économique, parce que les gens n'ont pas de débouchés, ils sont des recrues faciles pour les personnes ayant toutes sortes d'objectifs fâcheux. Il faut donc s'attaquer à l'économie, car le principe de la poule et de l'œuf ferait une grande différence, mais il faut d'abord parler à toutes les parties prenantes et les faire participer de manière appropriée. Et quand l'engagement ne fonctionne pas, vous montrez la force de l'autorité de l'État." a dit Professeur Pat Utomi, membre senior du Parti travailliste nigérian et économiste.

"Le gouvernement doit être plus impliqué dans l'éducation et pas seulement cela, pour fournir des emplois, pour encourager les investissements de, disons, le Royaume-Uni et d'autres nations du monde qui ont un intérêt dans le développement de la nation parce que le potentiel est éblouissant", a expliqué Wale Bakare, partisan d'Obi.

Les Nigérians se rendront aux élections du 25 février avec l'espoir d'élire un président qui répondra à leurs attentes qui n’ont, pour beaucoup, pas été satisfaites par le président Muhammadu Buhari, dont l'administration de huit ans touche à sa fin.