Les USA honorent la memoire de Martin Luther King

L'Amérique honore Martin Luther King Jr. par un jour férié fédéral depuis près de quarante ans, mais n'a toujours pas pleinement intégré et mis en œuvre les leçons du leader des droits civiques assassiné, a déclaré sa plus jeune fille lundi.

La révérende Bernice King, qui dirige le King Centre à Atlanta, a déclaré que les dirigeants - en particulier les politiciens - déprécient trop souvent l'héritage de son père pour en faire un "King confortable et commode" offrant des platitudes faciles.

"Nous aimons citer King dans et autour de la fête. Mais nous refusons de vivre King 365 jours par an", a-t-elle déclaré lors du service commémoratif à l'église baptiste Ebenezer, où son père prêchait autrefois.

La messe annuelle organisée par le centre a été le point culminant des célébrations de la 38e fête fédérale de Martin Luther King, abattu à Memphis en 1968 alors qu'il militait pour de meilleurs salaires et conditions de travail pour les travailleurs de l'assainissement de la ville, qui aurait fêté son 94e anniversaire dimanche.

De sa voix qui monte et descend en cadence comme celle de son père, Bernice King a déploré le racisme institutionnel et individuel, les inégalités économiques et de santé, la violence policière, l'ordre international militarisé, la dureté des structures d'immigration et la crise climatique. Elle s'est dit "épuisée, exaspérée et, franchement, déçue" d'entendre les paroles de son père sur la justice si souvent citées en même temps que "si peu de progrès" dans la résolution des problèmes les plus graves de la société.

"Il était le prophète de Dieu envoyé à cette nation et même au monde pour nous guider et nous prévenir. ... Une parole prophétique appelle un désagrément parce qu'elle nous met au défi de changer nos cœurs, nos esprits et nos comportements", a déclaré Bernice King. "Le Dr King, le roi qui dérange, nous demande de changer nos habitudes".

Le président Joe Biden a pris la parole lors d'un petit-déjeuner organisé à Washington par le National Action Network du pasteur Al Sharpton. M. Sharpton a fait ses débuts en tant qu'organisateur des droits civiques à l'adolescence, en tant que directeur des jeunes d'un projet de lutte contre la pauvreté de la Southern Christian Leadership Conference de Martin Luther King.

"L'heure est au choix", a déclaré M. Biden, reprenant les thèmes d'un discours qu'il a prononcé dimanche à Ebenezer à l'invitation du sénateur Raphael Warnock, le pasteur principal d'Ebenezer qui a récemment été réélu pour un mandat complet en tant que premier sénateur noir de Géorgie.

"Choisirons-nous la démocratie plutôt que l'autocratie, la communauté plutôt que le chaos ? L'amour sur la haine ?" a demandé Biden lundi. "Ce sont les questions de notre temps auxquelles je me suis présenté à la présidence pour essayer d'aider à répondre. ... La vie et l'héritage du Dr King - à mon avis - montrent la voie à suivre."

Ailleurs à Washington, Martin Luther King III a assisté à une cérémonie de dépôt de gerbe au mémorial national dédié à son père. Et la vice-présidente Kamala Harris, première femme et personne de couleur à occuper ce poste, s'est adressée aux bénévoles lors d'une journée de projet de service à l'université George Washington.

Des milliers de personnes ont participé à une marche commémorative à San Antonio. À Los Angeles, la parade du jour du Royaume a repris après une pause de deux ans due à la pandémie.

D'autres commémorations ont fait écho au rappel de Bernice King et aux allusions de Biden selon lesquelles la "communauté bien-aimée" - le descripteur de Martin Luther King pour un monde dans lequel tous les gens sont libérés de la peur, de la discrimination, de la faim et de la violence - reste insaisissable.

À Boston, la maire Michelle Wu a parlé de faire avancer la vérité à une époque d'hyperpartisanerie et de désinformation.

"Nous ne nous battons pas seulement contre deux camps, la gauche ou la droite et un gradient entre les deux, qui doivent trouver un compromis, mais contre un mouvement croissant de haine, d'abus, d'extrémisme et de suprématie blanche, alimenté par la désinformation et les théories du complot, qui prend racine à tous les niveaux", a-t-elle déclaré.

Mme Wu, première femme et personne de couleur élue maire de Boston, a déclaré que l'éducation rétablissait la confiance. Citant King, elle a appelé à surmonter la "fatigue du désespoir" pour mettre en œuvre le changement. "C'est parfois dans ces moments où nous nous sentons le plus fatigués, le plus désespérés, que nous sommes sur le point de percer", a déclaré Mme Wu aux participants d'un petit-déjeuner commémoratif.

Les volontaires de Philadelphie ont organisé des projets de service axés sur la prévention de la violence armée. La ville a connu une recrudescence des homicides, avec 516 personnes tuées l'année dernière et 562 l'année précédente, soit le plus haut total depuis au moins six décennies.

Certains participants au projet phare de l'initiative, mené par l'hôpital pour enfants de Philadelphie, ont travaillé à l'assemblage de kits de sécurité pour armes à feu destinés à être distribués au public. Selon les organisateurs, ces kits comprennent "des câbles de verrouillage pour armes à feu et des dispositifs de sécurité supplémentaires pour protéger les enfants". Ils contiennent également des informations sur le stockage des armes à feu, sur les services de santé et les services sociaux, ainsi que sur les moyens de faire face aux conséquences de la violence armée.

D'autres kits en cours d'assemblage mettent en avant le programme "Fighting Chance" de l'hôpital universitaire de Temple et comprennent du matériel permettant de répondre immédiatement aux victimes sur les lieux d'une fusillade, ont indiqué les organisateurs. Les bénéficiaires seront formés à l'utilisation de ce matériel, qui comprend des garrots, de la gaze, des compresses thoraciques et d'autres articles permettant de traiter les blessures graves, ont-ils précisé.

À Selma, en Alabama, un site fondateur du mouvement pour les droits civiques, les habitants ont commémoré King tout en se remettant d'une tempête mortelle qui a traversé le Sud la semaine dernière.

King n'était pas présent sur le pont Edmund Pettus de Selma lors de la première marche connue sous le nom de "dimanche sanglant", lorsque des soldats de l'Alabama ont attaqué et battu les manifestants en mars 1965. Mais il s'est joint à une procession ultérieure qui a réussi à traverser le pont en direction du Capitole de Montgomery, ponctuant ainsi les efforts qui ont poussé le Congrès à adopter et le président Lyndon Johnson à signer la loi sur le droit de vote de 1965.

Le pont Pettus n'a pas été touché par la tempête de jeudi.

Le premier président noir de la Chambre des représentants du Maine a exhorté lundi les habitants à honorer la mémoire de King en participant à des actes de service.

"Sa foi inébranlable, son puissant activisme non violent et sa vision de la paix et de la justice dans notre monde ont changé le cours de l'histoire", a déclaré Rachel Talbot Ross dans un communiqué. Elle est également la fille du premier législateur noir du Maine, et une ancienne présidente de la NAACP de Portland.

"Nous devons suivre son exemple en dirigeant avec lumière et amour et nous engager à nouveau à construire une communauté plus compatissante, plus juste et plus égale", a-t-elle ajouté.

À Ebenezer, M. Warnock, qui dirige la congrégation depuis 17 ans, a salué le rôle de son prédécesseur dans l'obtention de l'accès aux élections pour les Noirs américains. Mais, comme Bernice King, le sénateur a mis en garde contre une compréhension réductrice de King.

"Ne l'appelez pas seulement un leader des droits civiques. Il était un leader de la foi", a déclaré Warnock. "La foi était le fondement sur lequel il a fait tout ce qu'il a fait. Vous n'affrontez pas des chiens et des lances à eau parce que vous lisez Nietzsche ou Niebuhr. Il faut puiser dans cette chose, ce Dieu qu'il a dit avoir rencontré à nouveau à Montgomery lorsque quelqu'un a menacé de bombarder sa maison et de tuer sa femme et son nouvel enfant."

King, dit Warnock, "a quitté le confort d'un filtre qui faisait du monde entier sa paroisse", faisant de la foi "l'arme créative de l'amour et de la non-violence."

Tout en faisant écho à l'appel de Bernice King en faveur d'une politique publique plus audacieuse, M. Warnock a noté certains progrès de son vivant. Comme il l'a fait au cours de deux campagnes sénatoriales, M. Warnock a rappelé qu'il était né un an après l'assassinat de Martin Luther King, à une époque où les deux sénateurs de Géorgie étaient de fervents ségrégationnistes, dont l'un, selon M. Warnock, aimait "le Noir" tant qu'il était "à sa place à la porte de derrière".

Mais, a dit Warnock, "grâce à ce que le Dr King et à ce que vous avez fait... je suis maintenant assis à sa place". Je suis maintenant assis à sa place."